LIVE! Weiter keine Tore bei Lewejohanns Debüt am Hünting

Die Aufstiegshoffnungen sind inzwischen in weite Ferne gerückt. Unter der Führung von Neu-Trainer René Lewejohann soll der Fokus nun zunächst klar darauf liegen, den Verein in ruhigere Fahrwasser zu führen. Das erste Pflichtspiel nach der Winterpause hat es dabei allerdings direkt in sich: Mit dem FC Gütersloh reist nicht nur ein waschechtes Top-Team, sondern zugleich auch ein ausgewiesener Angstgegner an den Hünting.

Bocholt mit wiederholten Problemen gegen Gütersloh

Ein Blick auf die jüngere Bilanz unterstreicht das: In sechs der vergangenen sieben Duelle mit dem FCG ging Bocholt leer aus. Die letzten beiden Aufeinandertreffen (3:4, 3:6) boten dem neutralen Zuschauer zwar reichlich Spektakel, doch sollten unter Lewejohann andere Prinzipien greifen als noch zuletzt. Wenn der neue Trainer die Herangehensweise aus seiner Vorsaison beim KFC Uerdingen überträgt, dürften offensive Schlagabtausche dieser Art künftig der Vergangenheit angehören.

Entsprechend wurde vor dem Wiederbeginn intensiv am Kader gearbeitet. Mit Nazzareno Ciccarelli (Sportfreunde Lotte), Ozan Hot (1. FC Kaiserslautern II), Dominik Lanius (Hansa Rostock) und Paul Seidel (FC Erzgebirge Aue) stoßen vier Neuzugänge zum Team. Gleichzeitig endet eine Ära: Jan Holldack hat den Verein in Richtung RW Ahlen verlassen und gibt damit auch die Kapitänsbinde ab.

Wie deutlich Lewejohann seinem Team bereits im ersten Pflichtspiel eine eigene Spielphilosophie vermitteln konnte, wird sich zeigen. Fest steht: Mit Gütersloh wartet ein eingespielter Gegner, der seinen Rückstand auf den Aufstiegsplatz weiter verkürzen möchte.

