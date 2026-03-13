LIVE: VfB Oldenburg empfängt Blau Weiß Lohne zum Nachbarschaftsduell

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Zum Heimspielauftakt im Jahr 2026 erwartet der VfB Oldenburg am Freitag um 18:30 Uhr (Liveticker) den TuS Blau Weiß Lohne im Marschwegstadion. Während Oldenburg seine gute Form bestätigen möchte, benötigen die Gäste im Kampf um den Klassenerhalt dringend Punkte.

Im Oktober reagierte der Verein und trennte sich nach mehr als 1.000 Tagen von Trainer Uwe Möhrle. Mit Christian Neidhart übernahm ein erfahrener Fußballlehrer, der die Region kennt und selbst für Oldenburg gespielt hat. Der 57-Jährige war unter anderem beim SV Meppen, Rot Weiß Essen, Waldhof Mannheim und zuletzt bei den Offenbacher Kickers tätig.

Lohne steht mit 19 Punkten auf Tabellenplatz 16 und steckt mitten im Abstiegskampf. Die Saison verlief bislang nicht wie erhofft. Trotz einer erfahrenen Mannschaft und vorhandenem fußballerischem Potenzial geriet der frühere DFB Pokal Teilnehmer früh in eine Negativserie.

Unter Neidhart stabilisierte sich Lohne vor allem defensiv. Zwei Siege gegen den HSC Hannover und Phönix Lübeck stehen jedoch weiterhin drei Niederlagen gegenüber. Zuletzt erkämpfte sich die Mannschaft nach früher Unterzahl beim FC St. Pauli II ein 1:1 und spielte 0:0 gegen Werder Bremen II.

Im Marschwegstadion ist erneut mit einer kompakten Defensive und schnellen Kontern zu rechnen. Innenverteidiger Johannes Sabah fehlt gesperrt, Alternativen stehen mit Torben Rehfeldt, Kai Westerhoff oder Laurenz Pölking bereit. Im Mittelfeld könnten Niklas Tepe, Jakub Westendorf und Rilind Neziri das Zentrum bilden. Offensiv ragt Pelle Hoppe mit sechs Treffern als bester Torschütze heraus. In der Spitze kamen zuletzt Jannik Zahmel und Felix Schmiederer zum Einsatz.

Oldenburg kann auf das Hinspiel verweisen, das mit 3:0 gewonnen wurde. Linus Schäfer traf zweimal, Ermal Pepshi einmal. Auch der jüngste Auftritt beim HSC Hannover stärkte das Selbstvertrauen. Die Mannschaft von Trainer Dario Fossi kontrollierte die Partie über 90 Minuten, ließ weitere Chancen ungenutzt und traf zudem Latte und Pfosten.

Personell könnte Nico Mai in den Kader zurückkehren. Nach einer Fraktur der Nasenwurzel trainiert er mit einer individuell angefertigten Schutzmaske wieder voll. „Ich habe keine Probleme mehr“, sagte Mai.

Die Partie leitet Schiedsrichter Gerhard Alexander Ludolph, assistiert von Thomas Bauer und Florian Schwarze. Die Stadiontore öffnen um 17 Uhr. Über 2.400 Karten wurden im Vorverkauf abgesetzt. Zudem richtet der VfB am Haupteingang eine Sonderkasse für Tickets des Landespokal Halbfinals am 4. April gegen die SV Drochtersen Assel ein.