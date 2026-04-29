 2026-04-29T09:20:54.888Z

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Live: VfB Ginsheim bittet VfR Groß-Gerau zum Finaltanz

Pokalfinale in Nauheim: Kann der VfB Ginsheim den klassenhöheren VfR Groß-Gerau ärgern und den Kreispokal nach Hause holen +++ Echo Online zeigt die Partie live im Stream

von Marcel Storch · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Grafik: VRM/M. Zink.

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Nauheim. Dieses Pokalfinale verspricht richtig Spannung! Der designierte Gruppenliga-Meister VfB Ginsheim bittet am Freitag, 1. Mai, um 18.30 Uhr, den Verbandsligisten VfR Groß-Gerau zum Tanz. Wer darf jubeln und sich Kreispokalsieger 2026 nennen? Der VfR Groß-Gerau schaltete im Halbfinale Favorit RW Walldorf 1:0 aus, die Ginsheimer schossen Dersim Rüsselsheim 5:1 ab. Wir zeigen das Spiel in voller Länge live im Stream. Kommentiert von Sportreporter Marcel Storch und Experte Uwe Hesse (Ex-Lilien-Profi und Spieler beider Teams). Die Partie seht ihr live bei Echo Online.

Fr., 01.05.2026, 18:30 Uhr
VfR Groß-Gerau
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18:30