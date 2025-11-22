LIVE! Verl vermöbelt Köln, Aachen 0:2 hinten, Havelse vor erstem Sieg

Im Aufsteigerduell erlebte der MSV Duisburg eine der schmerzhaftesten Pleiten der Ära Dietmar Hirsch. Im ersten Durchgang hatten die Zebras keinerlei Zugriff auf die TSG Hoffenheim II und verloren letztlich deutlich mit 1:4 (0:4). Nun dürften die Teams oben noch näher zusammenrücken. In der Samstagskonferenz könnte entweder der SC Verl oder Viktoria Köln den zweiten Platz einnehmen. Zum späten Samstagsspiel winkt dem VfL Osnabrück nun sogar die Tabellenspitze. Ebenfalls am Samstag hofft der 1. FC Schweinfurt den Schwung vom vergangenen Spieltag mitzunehmen, gleiches gilt für Alemannia Aachen, das den SSV Jahn Regensburg empfängt.
Am späten Sonntagabend folgt dann das nominelle Topspiel des Wochenendes. Rot-Weiss Essen empfängt Energie Cottbus. Mit etwas Schützenhilfe könnte es dabei sogar um den Sprung an die Tabellenspitze gehen.
Ein herber Rückschlag in den Aufstiegshoffnungen der Duisburger. Aufgrund einer erschreckend biederen ersten Hälfte war die Partie für die Hirsch-Elf schon frühzeitig entschieden. Zwar konnten die Zebras nach dem Seitenwechsel noch Schadensbegrenzung betreiben, mehr aber auch nicht. Die kürzlich zurückgewonnene Tabellenführung steht nun wieder auf dem Spiel.
TSG 1899 Hoffenheim II – MSV Duisburg 4:1
TSG 1899 Hoffenheim II: Lúkas Petersson, Ruben Reisig (88. Diren Dagdeviren), Luca Erlein, Yannik Lührs, Valentin Gendrey (46. Florian Bähr), Valentin Lässig, Luka Djuric, Paul Hennrich (71. Arian Llugiqi), David Mokwa (71. Ben Opoku), Ayoube Amaimouni-Echghouyab (84. Nader El-Jindaoui), Deniz Zeitler - Trainer: Stefan Kleineheismann
MSV Duisburg: Maximilian Braune, Tobias Fleckstein, Joshua Bitter (80. Niklas Jessen), Alexander Hahn, Can Coskun, Mert Göckan, Leon Müller (72. Christian Viet), Rasim Bulic (63. Jesse Tugbenyo), Conor Noß, Patrick Sussek (46. Maximilian Dittgen), Tim Heike (46. Florian Krüger) - Trainer: Dietmar Hirsch
Schiedsrichter: Niclas Rose (Neukloster) - Zuschauer: 1769
Tore: 1:0 Paul Hennrich (6.), 2:0 David Mokwa (36.), 3:0 Ayoube Amaimouni-Echghouyab (42.), 4:0 David Mokwa (45.), 4:1 Conor Noß (72.)
16. Spieltag
28.11.25 SV Wehen Wiesbaden - FC Erzgebirge Aue
29.11.25 1. FC Saarbrücken - Rot-Weiss Essen
29.11.25 FC Ingolstadt 04 - TSG 1899 Hoffenheim II
29.11.25 SSV Ulm 1846 Fußball - TSV 1860 München
29.11.25 FC Energie Cottbus - Viktoria Köln
29.11.25 MSV Duisburg - Alemannia Aachen
29.11.25 1. FC Schweinfurt 05 - SV Waldhof Mannheim
30.11.25 SSV Jahn Regensburg - F.C. Hansa Rostock
30.11.25 SC Verl - VfL Osnabrück
30.11.25 VfB Stuttgart II - TSV Havelse
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: