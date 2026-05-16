LIVE! Velbert trifft in Unterzahl und springt auf Platz 16

Der WSV muss Wiedenbrück hinter sich lassen, um noch auf den Klassenerhalt hoffen zu können. – Foto: Jochen Classen

Es wird ein Dreikampf um Platz 16. Die SSVg Velbert ist sportlich bereits abgestiegen, für den Wuppertaler SV und SC Wiedenbrück ergeben sich nur theoretische Chancen, das rettende Ufer noch zu erreichen. Somit liegt der Klassenerhalt in den Händen von Fortuna Düsseldorf. Sollten die Rheinländer aus der 2. Bundesliga absteigen, wird der 16. Tabellenplatz in der Regionalliga West plötzlich zum Nicht-Abstiegsrang - und somit zu einem weiterhin nicht unrealistischen Ziel für Velbert, Wuppertal und Wiedenbrück. Die schlechteste Ausgangslage hat dabei die SSVg Velbert. Sollte die Konkurrenz parallel nicht deutlich verlieren, wären die Velberter ohne einen Sieg gegen die Sportfreunde Siegen chancenlos. Der WSV empfängt parallel den Bonner SC, Wiedenbrück hofft gegen Borussia Dortmund II zu bestehen.

Meister Fortuna Köln kann die Saison mit einem Erfolg gegen die Sportfreunde Lotte beenden. Der 1. FC Bocholt lädt zum Traditionsduell mit RW Oberhausen.