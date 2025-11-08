LIVE! Velbert in Überzahl, doch kassiert das 1:1

Der erhoffte Impulswechsel unter Neu-Trainer Bogdan Komorowski blieb aus. Drei Niederlagen später ist der aktuelle Rückstand ans rettende Ufer mehr als doppelt so groß wie die gesamte Punkteausbeute aus den ersten 14 Spielen. Mit dem Heimspiel gegen den SC Wiedenbrück (8. November, 14 Uhr) wartet ein Gegner, der ebenfalls nicht vor Selbstvertrauen strotzen dürfte.

Die Ausgangslage mag an die Paarung mit dem SV Rödinghausen (2:3) vor knapp einem Monat erinnern. Auch damals empfing Velbert einen direkten Konkurrenten in der IMS-Arena und zeigte zu Beginn eine der stärksten Halbzeiten der gesamten Saison. Die Führung und Spielkontrolle gab das Schlusslicht im weiteren Verlauf jedoch wieder komplett aus der Hand. Ein bittere Niederlage, die schlussendlich auch die Freistellung von Ismail Jaroui auf der Trainerbank zur Folge hat.

Auch mit dem neuen Chefcoach in der Verantwortung wartet die SSVg weiter auf den ersten Dreier, stellt nebenbei auch den schwächsten Angriff (11 Tore) und die löchrigste Defensive der Liga (36 Gegentore). Gute Phasen waren sicherlich auch gegen die Top-Mannschaften wie zuletzt Tabellenführer FC Schalke 04 II (1:3) dabei, ein kontrollierter Auftritt über 90 Minuten lässt jedoch weiter auf sich warten.

Der SC Wiedenbrück dürfte rein qualitativ auch nicht allzu weit entfernt sein, hat dafür deutlich mehr Spieler in den eigenen Reihen, die schon vor dieser Saison Erfahrung in der Regionalliga vorzuweisen hatten. So leistete sich der SCW auch schon die ein oder andere desolate Leistung, doch zeigte auch gelegentliche Vorstellungen mit Regionalliga-Format, sodass sich der Rückstand auf die Nicht-Abstiegsplätze für die Mannschat von Sascha Mölders in Grenzen hält.

Für die Gemütslage bis zur Winterpause wird wohl auf beiden Seiten das Gebot "Verlieren verboten" ganz oben stehen, wenngleich den Velberten in der aktuellen Situation eine weitere Pleite noch etwas mehr schmerzen dürfte.