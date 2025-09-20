 2025-09-19T07:58:00.826Z

Allgemeines
Siegen grüßt von der Spitze.
Siegen grüßt von der Spitze. – Foto: Marco Bader

LIVE! Velbert geht unter, Adamyan überragend

Regionalliga West: Große Spieltagskonferenz am Samstag. Der furiose Lauf der Sportfreunde Siegen nimmt noch kein Ende, RW Oberhausen scheint aus dem anfänglichen Sumpf herausgekommen zu sein, der 1. FC Bocholt läuft hinter den Erwartungen hinterher.

Regionalliga West
Bor.Dortmund II
Schalke 04 II
Borussia MG II
1. FC Köln II

Seit vier Spielen ungeschlagen, davon die vergangenen beiden Partien gewonnen, RW Oberhausen scheint sich mit Anlaufschwierigkeiten wieder gefunden zu haben. Und noch sind die Top-Plätze nicht weit enteilt. Mit einem Sieg gegen die U21 des 1. FC Köln könnten die Kleeblätter das nächste Ausrufezeichen setzen. Oben weiter enteilen können unterdessen die Sportfreunde Siegen, die als ligaweit einziges Team noch keine Niederlage einstecken mussten und diese Serie gegen einen strauchelnden Wuppertaler SV fortsetzen können. Die Bergischen Löwen gerieten bei einem 1:6 gegen die U21 des SC Paderborn jüngst unter die Räder. Der 1. FC Bocholt versucht nach inzwischen fünf Spielen ohne Sieg wieder einen Sprung im Tableau zu machen, die Aufsteiger um die SSVg Velbert und den Bonner SC hoffen auf einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf.

_____

So läuft der 9. Spieltag der Regionalliga West

Liveticker: 1. FC Bocholt - SC Wiedenbrück

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
Sportfreunde Lotte
Sportfreunde LotteSF Lotte
2
0

_____

Liveticker: Borussia Mönchengladbach U23 - SC Wiedenbrück

Heute, 14:00 Uhr
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG II
SC Wiedenbrück
SC WiedenbrückSC Wiedenbrück
1
1

_____

Liveticker: VfL Bochum U21 - SC Paderborn U21

Heute, 14:00 Uhr
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum II
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07SC Paderborn 07 II
0
2

_____

Liveticker: Wuppertaler SV - SF Siegen

Heute, 14:00 Uhr
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
Sportfreunde Siegen
Sportfreunde SiegenSF Siegen
0
1

_____

Liveticker: Fortuna Köln - SSVg Velbert

Heute, 14:00 Uhr
SC Fortuna Köln
SC Fortuna KölnFortuna Köln
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
4
0

_____

Liveticker: Bonner SC - SV Rödinghausen

Heute, 14:00 Uhr
Bonner SC
Bonner SCBonner SC
SV Rödinghausen
SV RödinghausenSV Rödinghausen
0
0

_____

Liveticker: Fortuna Düsseldorf U23 - Borussia Dortmund U23

Morgen, 16:00 Uhr
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld. II
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund II
16:00live

_____

FC Gütersloh - FC Schalke 04 U23

Heute, 14:00 Uhr
FC Gütersloh
FC GüterslohFC Gütersloh
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04 II
0
3

_____

RW Oberhausen - 1. FC Köln U21

Heute, 14:00 Uhr
RW Oberhausen
RW OberhausenRW Oberhausen
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln II
0
2

_________

So geht es weiter

10. Spieltag
25.09.25 SSVg Velbert - 1. FC Bocholt
26.09.25 Sportfreunde Siegen - VfL Bochum II
27.09.25 SV Rödinghausen - SC Fortuna Köln
27.09.25 Sportfreunde Lotte - Wuppertaler SV
27.09.25 SC Wiedenbrück - RW Oberhausen
27.09.25 1. FC Köln II - FC Gütersloh
27.09.25 FC Schalke 04 II - Fortuna Düsseldorf II
28.09.25 Borussia Dortmund II - Bonner SC
29.09.25 SC Paderborn 07 II - Borussia Mönchengladbach II

________________

