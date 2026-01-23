LIVE! Velbert führt im Nachbarschaftsduell, Gladbach verkürzt auf 1:2

Bereits zwei Partien des 19. Spieltags mussten witterungsbedingt abgesagt werden. So ruht der Ball zwischen den Sportfreunden Lotte und dem SV Rödinghausen und auch zwischen den Sportfreunden Siegen und Borussia Dortmund II.

In der Samstagskonferenz muss Tabellenführer Fortuna Köln noch zuschauen. So könnten RW Oberhausen im Duell gegen Fortuna Düsseldorf II mit dem Spitzenreiter gleichziehen. Am Folgetag könnte Fortuna Köln schließlich gegen den VfL Bochum II die angestrebte Spitzenposition wieder behaupten. Und am Montag ist der FC Schalke 04 II gegen den SC Paderborn II an der Reihe. Doch nicht nur das Top-Trio darf sich noch berechtigte Hoffnungen auf die Meisterschaft machen, dahinter sind sowohl der FC Gütersloh, als auch die Reserven von Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund noch voll im Rennen. Der FCG hat sich zu Wiederbeginn auch eine hochinteressante Aufgabe mit der Partie gegen den teils neu aufgestellten 1. FC Bocholt unter Trainer René Lewejohann angelacht. Gleichzeitig kommt es auch zum Nachbarschafts- und Kellerduell zwischen der SSVg Velbert und dem Wuppertaler SV. Besonders die Velberter können sich keine längere Durststrecke mehr erlauben.