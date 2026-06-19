Live- und Videoticker: Samstag Rückspiel Berlin-Liga-Reli

– Foto: Frank Arlinghaus

Ein Lokalderby, zwei Vizemeister und ein gemeinsames Ziel: Der Köpenicker FC und SG Sportfreunde Johannisthal treffen in der Relegation zur Berlin-Liga aufeinander. Das Hinspiel gewinnt Johannisthal mit 4:0 am Mittwochabend. Das Rückspiel folgt am Samstag um 13 Uhr in Köpenick-Wendenschloßstraße. Danach steht fest, wer in der kommenden Saison Berlin-Ligist wird

Johannisthal macht großen Schritt Richtung Berlin-Liga

Die Sportfreunde Johannisthal gewinnen das Hinspiel der Relegation zur Berlin-Liga deutlich mit 4:0 (2:0) gegen den Köpenicker FC und verschaffen sich damit eine hervorragende Ausgangsposition für das Rückspiel.

Die Gastgeber starten druckvoll und gehen bereits in der 5. Minute durch Lukas Ferl in Führung. Acht Minuten später wird Lukas Olff im Strafraum zu Fall gebracht. Den fälligen Elfmeter verwandelt Eric Warncke sicher zum 2:0. Johannisthal bestimmt die Partie, während die Gäste kämpferisch und spielerisch kaum Antworten finden.

Johannisthal Trainer Danilo Bethke schaut noch skeptisch – Foto: Frank Arlinghaus

Kurz nach der Pause sorgt erneut Olff für die Vorentscheidung. Der Offensivspieler trifft in der 48. Minute zum 3:0. Mit seinem zweiten Treffer des Abends stellt Olff in der 70. Minute schließlich den 4:0-Endstand her. Mi., 17.06.2026, 19:30 Uhr Sportfreunde Johannisthal Johannisthal Köpenicker FC KöpenickerFC 4 0 + Video Trotz des klaren Ergebnisses mahnt Johannisthals Trainer Danilo Bethke zur Vorsicht. „Noch ist gar nichts entschieden. Köpenick hatte einige Chancen für einen Anschlusstreffer. Wir sind gewarnt“, sagt der Coach vor dem Rückspiel. Beim Köpenicker FC setzt Trainer Paul Weinholz auf die Bedingungen an der Wendenschloßstraße. Der größere Platz und der Naturrasen sollen seiner Mannschaft entgegenkommen. Zudem rechnen die Gastgeber mit fast 1.000 Zuschauern. Nach einer starken Vorstellung reist Johannisthal jedoch mit einem komfortablen Vier-Tore-Polster zum Rückspiel und hat den Aufstieg in die Berlin-Liga fest im Blick.

Köpenick Coach Paul Weinholz hofft auf den Rasen – Foto: Frank Arlinghaus

Nachsitzen für zwei Teams nach einer kräftezehrenden Saison

Die Saison ist vorbei, doch für zwei Mannschaften beginnt jetzt der wichtigste Teil des Fußballjahres. Die SG Sportfreunde Johannisthal, Zweiter der Landesliga-Staffel 1, trifft in der Relegation zur Berlin-Liga auf den Köpenicker FC, den Zweiten der Landesliga-Staffel 2. Zwei Spiele entscheiden darüber, wer in der kommenden Saison in Berlins höchster Spielklasse antritt.

Johannisthal will nach nur einem Jahr Abstinenz in die Berlin-Liga zurückkehren

Für Johannisthal geht es um die direkte Rückkehr. Die Sportfreunde spielen noch in der vergangenen Saison in der Berlin-Liga, beenden die Spielzeit 2024/25 dort aber auf Platz 16. Nach dem Abstieg meldet sich die Mannschaft sofort im Aufstiegsrennen zurück und steht nun nur noch zwei Partien vor der Rückkehr.

Köpenicker FC zuletzt 2016 in der höchsten Spree-Klasse

Der Köpenicker FC wartet dagegen länger auf diesen Moment. Der KFC gehört zuletzt in der Saison 2015/16 der Berlin-Liga an. Danach führt der Weg zunächst zurück in die Landesliga und später sogar in die Bezirksliga. Inzwischen hat sich Köpenick wieder stabil nach oben gearbeitet – und greift nun nach der Rückkehr in die höchste Berliner Spielklasse.

Vergangenes Jahr schafft Südwest den Aufstieg über die Relegation zur Berlin-Liga

Dass Relegation kaum planbar ist, zeigt das Vorjahr. 2025 setzt sich der SSC Südwest nach zwei Spielen gegen den BFC Meteor durch. Nach dem 1:0 im Hinspiel reicht Südwest im Rückspiel ein 2:2, um den Aufstieg in die Berlin-Liga perfekt zu machen.

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