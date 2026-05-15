Live- und Videoticker: Meteor will Geschichte schreiben

– Foto: Chris Ham Photography Sportiv

Der 26. Spieltag der Landesliga Staffel 2 steht ganz im Zeichen des Topspiels: BFC Meteor 06 empfängt den Köpenicker FC (unten geht es zum Video- und Liveticker). Ein Sieg reicht Meteor zum direkten Aufstieg in die Berlin-Liga und Meisterschaft. Der Gang in die Berlin-Liga wäre eine Premiere für den traditionsreichen Berliner-Fußball-Club 06. Köpenick will Platz zwei behaupten, Teutonia lauert dahinter. Unten kämpfen Kladow, Wannsee, Liria und Union 06 ums Überleben.

Hier raufklicken und ihr kommt zum Ticker

Heute, 19:30 Uhr BFC Meteor 06 Meteor 06 Köpenicker FC KöpenickerFC 19:30 live PUSH

Das Topspiel des Spieltags: Meteor führt mit 66 Punkten souverän die Tabelle an und steht kurz vor dem Aufstieg. Gegen den Tabellenzweiten Köpenick kann der Spitzenreiter den entscheidenden Schritt machen. Köpenick braucht selbst Punkte, um den Relegationsplatz vor Teutonia zu verteidigen.

Meteor (blau) im Pokal gegen Preussen – Foto: Frank Arlinghaus

So., 17.05.2026, 10:45 Uhr Türkiyemspor Berlin Türkiyemspor FSV Berolina Stralau 1901 Stralau 10:45 PUSH

Türkiyemspor steht mit 43 Punkten im oberen Mittelfeld und will die Saison stark fortsetzen. Stralau hat 28 Punkte und braucht noch Zähler, um endgültig Abstand nach unten zu schaffen. Die Gastgeber gehen favorisiert ins Spiel.

So., 17.05.2026, 12:30 Uhr SC Union 06 SC Union 06 SSC Teutonia SSC Teutonia 12:30 PUSH

Union 06 steht mit 20 Punkten knapp über dem Strich und braucht dringend Punkte. Teutonia liegt mit 53 Punkten auf Rang drei und jagt weiter den Relegationsplatz. Für die Gäste zählt nur ein Sieg.

So., 17.05.2026, 13:00 Uhr SF Kladow SF Kladow FSV Hansa 07 Hansa 07 13:00 PUSH

Kladow steckt mit 18 Punkten tief im Tabellenkeller und braucht ein Erfolgserlebnis. Hansa 07 steht mit 44 Punkten im oberen Mittelfeld und reist mit deutlich weniger Druck an. Für Kladow geht es um wichtige Punkte im Abstiegskampf.

So., 17.05.2026, 13:30 Uhr FC Liria 1985 Berlin FC Liria VfB Hermsdorf Berlin Hermsdorf 13:30 live PUSH

Liria steht mit 19 Punkten auf einem Abstiegsplatz und benötigt dringend einen Sieg. Hermsdorf hat 41 Punkte und spielt eine solide Saison. Die Gastgeber stehen klar stärker unter Druck.

So., 17.05.2026, 14:30 Uhr FV Wannsee FV Wannsee FC Internationale Berlin FC Inter II 14:30 PUSH

Wannsee liegt mit 19 Punkten ebenfalls auf einem Abstiegsplatz und braucht dringend Zähler. Internationale II hat mit 34 Punkten mehr Luft nach unten. Für Wannsee zählt im Kampf um den Klassenerhalt jeder Punkt.

Biesdorf II steht mit 23 Punkten noch nicht sicher und will wichtige Punkte sammeln. Mahlsdorf II liegt mit 36 Punkten im Mittelfeld. Die Gastgeber brauchen mehr, die Gäste können befreiter auftreten.

Mi., 27.05.2026, 19:30 Uhr FC Viktoria 1889 Berlin FC Viktoria II FC Stern Marienfelde 1912 Marienfelde 19:30 PUSH

Viktoria II hat 36 Punkte und steht im gesicherten Mittelfeld. Stern Marienfelde liegt mit 44 Punkten weiter oben und will seine starke Saison bestätigen. Ein Duell zweier Teams ohne akute Abstiegsnot.

___________________________________________________________________________________________________