Live-und Videoticker: Delay Sports in Klosterfelde Ab 13 Uhr: Oberligist empfängt Berlins Topfavoriten der Landesliga Staffel 2 von far · 17.07.2026, 11:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Frank Arlinghaus

Große Bühne in Klosterfelde: Am Sonntag (13 Uhr) gastiert mit Delay Sports Berlin der wohl bekannteste Amateurverein Deutschlands beim ambitionierten Oberligisten. Während die Gäste als Topfavorit der Landesliga Staffel 2 gelten, könnte Union bereits den für Freitag angekündigten Offensiv-Neuzugang erstmals aufbieten Dieser Text wird laufend aktualisiert, ergänzt und erweitert.

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Heute, 13:00 Uhr SG Union 1919 Klosterfelde Klosterfelde Delay Sports Berlin Delay Sports 2 1 PUSH + Video Delay Sports gilt als Topfavorit für die Landesliga-Staffel 2 Große Vorfreude in Klosterfelde: Am Sonntag um 13 Uhr empfängt die SG Union Klosterfelde mit Delay Sports Berlin einen der bekanntesten Amateurvereine Deutschlands zum Testspiel auf dem Sportplatz an der Mühlenstraße.

Der von YouTube- und Twitch-Star Elias „Eligella“ Nerlich gegründete Klub sorgt regelmäßig für große Aufmerksamkeit und reist mit hohen Ambitionen an. Nach dem Aufstieg gilt Delay Sports als klarer Topfavorit der Landesliga Staffel 2 und will dies auch in der Vorbereitung unter Beweis stellen. Union Klosterfelde kündigt Offensiv-Transfer an Doch auch Union Klosterfelde hat sich einiges vorgenommen. Der Oberligist zählt für viele Beobachter zu den Geheimfavoriten der NOFV-Oberliga Nord und will gegen den medialen Publikumsmagneten ein Ausrufezeichen setzen. Besonders gespannt blicken die Fans auf den Freitag. Dann will der Verein einen weiteren Offensiv-Neuzugang offiziell vorstellen. Gelingt der Transfer wie geplant, könnte der Angreifer bereits zwei Tage später gegen Delay Sports sein Debüt im Union-Trikot feiern.

– Foto: Franziska Lindhorst

Online Verkauf läuft Entsprechend groß ist das Interesse an der Partie. Der Online-Vorverkauf läuft bereits, und die Verantwortlichen rechnen mit einer stattlichen Kulisse. Das Duell verspricht damit nicht nur sportlich ein echter Härtetest zu werden, sondern auch ein Fußballfest für die Region – wenn der ambitionierte Oberligist auf den Social-Media-Starklub aus Berlin trifft.