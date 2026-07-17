Live-und Videoticker: Delay Sports in Klosterfelde

Große Bühne in Klosterfelde: Am Sonntag (13 Uhr) gastiert mit Delay Sports Berlin der wohl bekannteste Amateurverein Deutschlands beim ambitionierten Oberligisten. Während die Gäste als Topfavorit der Landesliga Staffel 2 gelten, könnte Union bereits den für Freitag angekündigten Offensiv-Neuzugang erstmals aufbieten
Delay Sports gilt als Topfavorit für die Landesliga-Staffel 2
Große Vorfreude in Klosterfelde: Am Sonntag um 13 Uhr empfängt die SG Union Klosterfelde mit Delay Sports Berlin einen der bekanntesten Amateurvereine Deutschlands zum Testspiel auf dem Sportplatz an der Mühlenstraße.
Der von YouTube- und Twitch-Star Elias „Eligella“ Nerlich gegründete Klub sorgt regelmäßig für große Aufmerksamkeit und reist mit hohen Ambitionen an. Nach dem Aufstieg gilt Delay Sports als klarer Topfavorit der Landesliga Staffel 2 und will dies auch in der Vorbereitung unter Beweis stellen.
Union Klosterfelde kündigt Offensiv-Transfer an
Doch auch Union Klosterfelde hat sich einiges vorgenommen. Der Oberligist zählt für viele Beobachter zu den Geheimfavoriten der NOFV-Oberliga Nord und will gegen den medialen Publikumsmagneten ein Ausrufezeichen setzen.
Besonders gespannt blicken die Fans auf den Freitag. Dann will der Verein einen weiteren Offensiv-Neuzugang offiziell vorstellen. Gelingt der Transfer wie geplant, könnte der Angreifer bereits zwei Tage später gegen Delay Sports sein Debüt im Union-Trikot feiern.
Online Verkauf läuft
Entsprechend groß ist das Interesse an der Partie. Der Online-Vorverkauf läuft bereits, und die Verantwortlichen rechnen mit einer stattlichen Kulisse. Das Duell verspricht damit nicht nur sportlich ein echter Härtetest zu werden, sondern auch ein Fußballfest für die Region – wenn der ambitionierte Oberligist auf den Social-Media-Starklub aus Berlin trifft.
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