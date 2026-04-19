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Live- und Videoticker ab 9 Uhr: Füchse U15 erwarten Rudow
Um 9 Uhr: Die U15 der Füchse Berlin wollen von einem möglichen Abstiegs-Relegationsplatz aus höher klettern. Dafür ist ein Dreier notwendig gegen den TSV Rudow am Freiheitsweg 20 in Berlin-Reinickendorf
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