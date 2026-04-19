 2026-04-16T10:11:10.190Z

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Live- und Videoticker ab 9 Uhr: Füchse U15 erwarten Rudow

Der Elfte erwartet den Achten in der Verbandsliga

von far · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: susann hermann

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Um 9 Uhr: Die U15 der Füchse Berlin wollen von einem möglichen Abstiegs-Relegationsplatz aus höher klettern. Dafür ist ein Dreier notwendig gegen den TSV Rudow am Freiheitsweg 20 in Berlin-Reinickendorf

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Hier geht es zum Live- und Videoticker ab 9 Uhr:

Heute, 09:00 Uhr
Füchse Berlin Reinickendorf
Füchse Berlin ReinickendorfFüchseBerlin
TSV Rudow Berlin
TSV Rudow BerlinTSV Rudow
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