Live- und Videoticker 14 Uhr: Delay Sports bei GW Neukölln

Der 12. Spieltag der Bezirksliga Staffel 2 verspricht Hochspannung. Der Zweite GW Neukölln erwartet den Top-Aufstiegskandidaten Delay Sport. Mit dem VFB Berlin fordert ein weiterer Kandidat für die Landesliga den Ersten Stern Marienfelde II hinaus. Schon der vergangene Spieltag liefert reichlich Stoff: Delay Sports zerlegt Concordia Wilhelmsruh mit 12:1, Veritas fertigt Traber Mariendorf 7:0 ab, Neukölln siegt im Spitzenspiel in Lübars, Marienfelde gewinnt knapp – und im Tabellenkeller wird der Überlebenskampf immer härter. Alle Spiele in der Vorschau

Der VfB Berlin (Sechster) kommt mit einem 0:0 bei Schlusslicht Stern Britz eher enttäuscht aus dem 11. Spieltag. Trainer Maik Mann weiß, dass seine Offensive mit Gino Gillmeister und John Klaucke – beide bereits bei acht bzw. sechs Toren – mehr liefern muss. Ganz anders Stern Marienfelde II: Der Spitzenreiter von Trainer Martin Lorenz gewinnt knapp mit 1:0 gegen Heinersdorf. Marc-Jerome Schmidt bleibt mit seinen zwölf Toren der Topjäger des Tabellenführers. Ein echtes Prüfspiel für den Primus.

In Lichtenberg trifft der Tabellenzehnte SV Sparta Lichtenberg II auf den Siebten 1. FC Lübars – und das unter ganz unterschiedlichen Vorzeichen. Sparta-Coach Kilian Kitta freut sich über den starken 4:1-Auswärtssieg bei Charlottenburg II. Torjäger Luca Lescano steht inzwischen sieben Saisontoren. Die Formkurve zeigt nach oben. Lübars dagegen kassiert durch das 2:3 gegen Aufstiegsanwärter GW Neukölln den ersten Rückschlag nach fünf Siegen unter Trainer Detlef Fitzek. Dennoch bleibt Lübars eine der größten Überraschungen dieser Saison. Ein Duell zweier Teams, die offensiv viel anbieten – und beide brauchen jeden Punkt, um den Anschluss nach oben nicht zu verlieren.

Beim Tabellen-14. Traber Mariendorf herrscht Alarmstufe Rot. Das 0:7 gegen Veritas ist ein Tiefpunkt. Trainer Jonathan Lorenzi versucht, seine Mannschaft wieder aufzurichten. Gegner SC Charlottenburg II, trainiert von Philip Preikschat, verlor zuletzt 1:4 gegen Sparta und steht mit nur zehn Punkten auf Rang 12. Die Defensive ist mit 39 Gegentoren eine der anfälligsten der Liga. Es ist das klassische „Sechs-Punkte-Spiel“.

Der Wittenauer SC Concordia (Achter) zeigt beim 5:0 gegen Berliner TSC eine beeindruckende Reaktion. Trainer Thomas Heyman hat seine Mannschaft stabilisiert. Doch nun kommt SFC Veritas – der Tabellendritte und eines der torhungrigsten Teams der Liga. Das 7:0 gegen Traber Mariendorf spricht Bände. Trainer Abdul Aziz Fakhro schöpft aus einem Luxus-Offensivkader: Sebastian Ghasemi-Nobakht (11 Tore), Mehmet Aydin (9 Tore, 13 Assists!) und Gürkan Özkan (9 Treffer) bilden das vielleicht gefährlichste Trio der gesamten Staffel. Veritas ist klarer Favorit – aber Wittenau spielt zu Hause oft stark.

Zweiter gegen Vierter – Volkan Ergin gegen Kevin Pannewitz und Andreas Schild. Mehr Drama geht kaum. GW Neukölln kommt mit breiter Brust nach dem 3:2 in Lübars. Schyschka (9 Tore) und Florian Sander (6 Tore) sind die Säulen eines Teams, das still und effizient punktet. Delay dagegen schießt nach dem 12:1 gegen Wilhelmsruh wieder im zweistelligen Bereich – ganz im Sinne des Saisonversprechens von Trainer Kevin Pannewitz, „jedes Spiel zweistellig“ zu gewinnen. Pascal Brossmann führt weiter die Torjägerliste an (16 Tore), flankiert von Zulu Ernst (11) und Sidney Friede (8). Doch Delay hat bereits zwei Niederlagen, darunter den aberkannten Sieg bei Veritas. Mit neun Punkten Rückstand auf Marienfelde darf sich das Influencer-Projekt keine weiteren Ausrutscher leisten. Ein Spiel, das ganz Berlin elektrisiert.

Nach dem 1:12 in Charlottenburg steht Concordia Wilhelmsruh (Tabellenplatz 15) schwer getroffen da. Trainer Henry Krüger sucht händeringend nach Stabilität. Einziger Lichtblick bleibt David Ulm, der mit sechs Saisontoren herausragt. Der Gegner: Bosna Berlin, der Fünfte, der beim 3:1 gegen Grünau einmal mehr Effizienz beweist. Trainer Edin Jukic baut auf die starke Doppelspitze Omer Hamzić und Esmir Salihović – beide bereits sechsmal erfolgreich. Bosna darf keine Punkte liegen lassen, wenn es im Aufstiegsrennen bleiben will. Für Wilhelmsruh geht es ums Überleben – und um Wiedergutmachung.

Grünau (13. Platz) verliert 1:3 bei Bosna, wirkt aber unter Trainer Christof Reimann stabiler als noch vor Wochen. Stern Britz dagegen kommt mit nur einem Punkt als Tabellenletzter. Trainer Nico Legel erlebt eine Horrorserie, aber das 0:0 gegen den VfB Berlin gibt zumindest etwas Hoffnung. Hier zählt nur der Sieg. Beide Teams wissen: mit einem Dreier lässt sich die komplette Dynamik im Tabellenkeller verändern.

