 2025-08-07T08:03:27.630Z

Allgemeines
Rhenania Bottrop bekommt es mit dem starken 1. FC Hirschkamp zu tun.
Rhenania Bottrop bekommt es mit dem starken 1. FC Hirschkamp zu tun. – Foto: David Zimmer

Live und in der Übersicht: Alle Spiele der 1. Runde im Kreispokal OB

32 Teams treten in Runde eins des Kreispokals Oberhausen-Bottrop an. Liveticker dazu gibt es wie üblich auf FuPa Niederrhein. Schaut rein!

Verlinkte Inhalte

Kreispokal OB/BOT
Arm. Kloster
Sterkr.-Nord
Rhe. Bottrop
Königshardt

Unter anderem der amtierende Titelträger SC Oberhausen darf die 1. Runde des Kreispokals Oberhausen-Bottrop schwänzen und ist stattdessen im Niederrheinpokal gefordert. Für viele andere Teams aus dem Kreis steigt am Wochenende die Pflichtspielpremiere auf Kreisebene. Neu-Bezirksligist Dostlukspor Bottrop ist klarer Favorit gegen Blau-Weiß Oberhausen. Der 1. FC Hirschkamp hofft auf die große Überraschung gegen Rhenania Bottrop.

>>>Zum WhatsApp-Kanal von FuPa Niederrhein

>>> Zum WhatsApp-Kanal von FuPa Oberhausen-Bottrop

Kreispokal Oberhausen

7. August

Heute, 19:30 Uhr
TB Oberhausen 1889
TB Oberhausen 1889TB O'hausen
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
19:30

Heute, 20:00 Uhr
SuS 21 Oberhausen
SuS 21 OberhausenSuS 21 Oberh
Sportfreunde Königshardt
Sportfreunde KönigshardtKönigshardt
20:00

9. August

Sa., 09.08.2025, 19:30 Uhr
SV Concordia Oberhausen
SV Concordia OberhausenConc. Oberh.
Schwarz-Weiß Alstaden
Schwarz-Weiß AlstadenSW Alstaden
19:30live

10. August

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
U.D. Espanol 82 Oberhausen
U.D. Espanol 82 OberhausenEspanol 82
BV Osterfeld 1919
BV Osterfeld 1919BV Osterfeld
15:00

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
PSV Oberhausen
PSV OberhausenPSV Oberhau.
Hobby-Liga Oberhausen 78
Hobby-Liga Oberhausen 78Hobby-Liga
15:00

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
RSV Glückauf Klosterhardt
RSV Glückauf KlosterhardtRSV Kloster.
Post SV Oberhausen
Post SV OberhausenPost SV Ob.
15:00

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
Glück-Auf Sterkrade
Glück-Auf SterkradeGA Sterkrade
SV Adler Osterfeld
SV Adler OsterfeldSV Adler Os.
15:00

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
FC Bosporus Oberhausen
FC Bosporus OberhausenFC Bosporus
Blau-Weiß Fuhlenbrock
Blau-Weiß FuhlenbrockBW Fuhlenbr.
15:00

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
DJK Adler Oberhausen
DJK Adler OberhausenAdler Oberh.
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord
15:00live

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
FC Welheim
FC WelheimFC Welheim
VfR 08 Oberhausen
VfR 08 OberhausenVfR Oberha.
15:00

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
Blau-Weiß Oberhausen-Lirich
Blau-Weiß Oberhausen-LirichBW Lirich
Dostlukspor Bottrop
Dostlukspor BottropDostlukspor
15:00

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
VfR Polonia Bottrop-Ebel
VfR Polonia Bottrop-EbelPolonia Ebel
SV Sarajevo Oberhausen
SV Sarajevo OberhausenSV Sarajevo
15:00

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
1. FC Hirschkamp
1. FC HirschkampHirschkamp
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
15:00live

So., 10.08.2025, 15:15 Uhr
Grün-Weiß Holten
Grün-Weiß HoltenGW Holten
Hibernia Alstaden
Hibernia AlstadenHibernia Al.
15:15

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
FC Avista Oberhausen
FC Avista OberhausenFC Avista
TSV Safakspor Oberhausen
TSV Safakspor OberhausenSafakspor
15:00

14. August

Do., 14.08.2025, 20:00 Uhr
Sportfreunde 06 Sterkrade
Sportfreunde 06 SterkradeSF Sterkrade
SC Eintracht Oberhausen
SC Eintracht OberhausenSC Eintracht
20:00

>>>Zum WhatsApp-Kanal von FuPa Niederrhein

>>> Zum WhatsApp-Kanal von FuPa Oberhausen-Bottrop


1. Runde
07.08.25 TB Oberhausen 1889 - DJK Arminia Klosterhardt
07.08.25 SuS 21 Oberhausen - Sportfreunde Königshardt
09.08.25 SV Concordia Oberhausen - Schwarz-Weiß Alstaden
10.08.25 U.D. Espanol 82 Oberhausen - BV Osterfeld 1919
10.08.25 PSV Oberhausen - Hobby-Liga Oberhausen 78
10.08.25 RSV Glückauf Klosterhardt - Post SV Oberhausen
10.08.25 Glück-Auf Sterkrade - SV Adler Osterfeld
10.08.25 FC Bosporus Oberhausen - Blau-Weiß Fuhlenbrock
10.08.25 DJK Adler Oberhausen - Spvgg Sterkrade-Nord
10.08.25 FC Welheim - VfR 08 Oberhausen
10.08.25 Blau-Weiß Oberhausen-Lirich - Dostlukspor Bottrop
10.08.25 VfR Polonia Bottrop-Ebel - SV Sarajevo Oberhausen
10.08.25 1. FC Hirschkamp - Rhenania Bottrop
10.08.25 FC Avista Oberhausen - TSV Safakspor Oberhausen
10.08.25 Grün-Weiß Holten - Hibernia Alstaden
14.08.25 Sportfreunde 06 Sterkrade - SC Eintracht Oberhausen

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein

Aufrufe: 07.8.2025, 16:30 Uhr
Markus BeckerAutor