Live und in der Übersicht: Alle Spiele der 1. Runde im Kreispokal OB

Unter anderem der amtierende Titelträger SC Oberhausen darf die 1. Runde des Kreispokals Oberhausen-Bottrop schwänzen und ist stattdessen im Niederrheinpokal gefordert. Für viele andere Teams aus dem Kreis steigt am Wochenende die Pflichtspielpremiere auf Kreisebene. Neu-Bezirksligist Dostlukspor Bottrop ist klarer Favorit gegen Blau-Weiß Oberhausen. Der 1. FC Hirschkamp hofft auf die große Überraschung gegen Rhenania Bottrop.
1. Runde
07.08.25 TB Oberhausen 1889 - DJK Arminia Klosterhardt
07.08.25 SuS 21 Oberhausen - Sportfreunde Königshardt
09.08.25 SV Concordia Oberhausen - Schwarz-Weiß Alstaden
10.08.25 U.D. Espanol 82 Oberhausen - BV Osterfeld 1919
10.08.25 PSV Oberhausen - Hobby-Liga Oberhausen 78
10.08.25 RSV Glückauf Klosterhardt - Post SV Oberhausen
10.08.25 Glück-Auf Sterkrade - SV Adler Osterfeld
10.08.25 FC Bosporus Oberhausen - Blau-Weiß Fuhlenbrock
10.08.25 DJK Adler Oberhausen - Spvgg Sterkrade-Nord
10.08.25 FC Welheim - VfR 08 Oberhausen
10.08.25 Blau-Weiß Oberhausen-Lirich - Dostlukspor Bottrop
10.08.25 VfR Polonia Bottrop-Ebel - SV Sarajevo Oberhausen
10.08.25 1. FC Hirschkamp - Rhenania Bottrop
10.08.25 FC Avista Oberhausen - TSV Safakspor Oberhausen
10.08.25 Grün-Weiß Holten - Hibernia Alstaden
14.08.25 Sportfreunde 06 Sterkrade - SC Eintracht Oberhausen
