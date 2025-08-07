Live und in der Übersicht: Alle Spiele der 1. Runde im Kreispokal OB

Unter anderem der amtierende Titelträger SC Oberhausen darf die 1. Runde des Kreispokals Oberhausen-Bottrop schwänzen und ist stattdessen im Niederrheinpokal gefordert. Für viele andere Teams aus dem Kreis steigt am Wochenende die Pflichtspielpremiere auf Kreisebene. Neu-Bezirksligist Dostlukspor Bottrop ist klarer Favorit gegen Blau-Weiß Oberhausen. Der 1. FC Hirschkamp hofft auf die große Überraschung gegen Rhenania Bottrop.