Live und im Stream: Stimmungsgeladene Partie in Frintrop für den KFC

Im Tableau ist Regionalliga-Absteiger KFC Uerdingen punktgleich mit dem Aufsteiger der DJK Adler Union Frintrop. Ein Umstand, mit dem das Essener Team von Marcel Cornelissen nach acht Spieltagen sicher besser zurechtkommt als das Krefelder Schwergewicht. Das Untergeläuf könnte gerade in den Anfangsminuten eine Rolle spielen.

So ist der KFC das Training auf dem Kunstrasen fast gar nicht mehr gewohnt. Wie Trainer Julian Stöhr in der Presserunde vor dem Spiel verriet, trainierte die Mannschaft schon einige Wochen nur noch auf Rasen, deswegen bereitete der Übungsleiter in einer Einheit gezielt schnelle Spielformen vor, um seine Jungs auf den unüblichen Unterboden heiß zu machen.

Vielleich tut seinem Team gerade auch ein neuer Impuls dieser Art gut, taten sich die Krefelder besonders in der offensiven Produktion in den vergangenen Wochen äußert schwer. Auch der 2:1-Sieg des KFC gegen die Holzheimer SG in der Vorwoche konnte teamintern nur für wenig Aufmunterung sorgen: Gerade mit der vorhandenen Qualität in der Mannschaft – das ist der allgemeine Tenor – herrscht noch reichlich Luft nach oben. Wenn man so will, ist dahingehend auch noch das Glück auf Seiten der KFC, da das gesamte Feld in der Oberliga immer noch außerordentlich eng beisammen steht. Die angepeilte Top-Sechs-Platzierungen ist nur einen Zähler entfernt, auf der anderen Seite ist gar das Tabellenende noch in Schlagdistanz.