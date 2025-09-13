Live und im Stream: Solinger Landesliga-Derby vor großer Kulisse

Es geht nicht nur um drei Punkte, sondern auch um eine Menge Prestige, wenn die 1. Spvg Solingen-Wald 03 am 5. Spieltag den DV Solingen empfängt. Beide Seiten haben sicher ausreichend Qualität in ihren Reihen, um auch bis zum Schluss um den Aufstieg zu spielen, im direkten Aufeinandertreffen fehlt aber noch der ein oder andere wichtige Akteur.

Der prominenteste Name im Lazarett ist jener von DV-Kapitän Tarkan Türkmen, auch Youngster Riyan Khan muss in der Offensive ersetzt werden. Doch auch 03 wird personell nicht aus dem Vollen schöpfen können, so braucht es einen Ersatz für den rotgesperrten Enes Topal, in der Defensive steht unter andrem Max Schreckenberg nicht zur Verfügung.

In jedem Fall wird aber auch eine Menge Qualität auf dem Platz vertreten sein, auf dem relative kleinen Kunstrasen wird es auch auf präzises Kurzpassspiel ankommen.

Die Gastgeber von 03 werden ihre Ungeschlagen-Serie zum Saisonbeginn weiter ausfahren wollen, gleichzeitig steht in direkten Duellen gegen DV noch eine miserable Bilanz, die es auszubessern gilt.

DV mit Schwung nach Kantersieg?

Die Auswärtsfahrer könnten wiederum das Momentum des 6:1-Sieges gegen den VfB Hilden II in das Lokalduell mitnehmen. Für den Vorjahresviertplatzierten war in der Vorsaison besonders die fehlende Konstanz das große Manko, weshalb es letztlich nicht für den großen Wurf gereicht hat. Nach einem einmal mehr wackligen Saisonstart wird sich unter anderem auch im Derby zeigen, ob die Mannschaft von Engin Kizilarslan spielerisch und mental den nächsten Schritt gemacht hat.