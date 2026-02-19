Live und im Stream: Neusser Oberliga-Derby mit Flutlicht-Stimmung

– Foto: Hubert Wilschrey

Die beiden Aufsteiger aus dem Kreis Grevenbroich-Neuss verkaufen sich bislang mehr als ordentlich in der Oberliga. Während der VfL Jüchen-Garzweiler derzeit sogar mit den Top fünf kokettiert, hält sich die Holzheimer SG noch knapp über dem Strich. Dennoch trennen die beiden Lokalrivalen nur sieben Zähler. Die geringen Abstände nach oben könnten der HSG im Erfolgsfall sogar den Sprung ins obere Tabellenmittelfeld ermöglichen.

Dafür müssten die Schützlinge von Jesco Neumann aber gleich zwei Serien durchbrechen. Zunächst wartet Holzheim schon seit fünf Begegnungen auf einen Sieg gegen Jüchen (3U, 2N). Dazu mündet die kurze Auswärtsfahrt in die – auch auf dem neuen Niveau etablierte – Heimfestung des VfL. Die Bilanz ist beinahe aberwitzig: 28 Heimspiele in Folge verteidigten die Jüchener mindestens einen Zähler, die letzte Pleite auf dem gewohnten Rasenplatz stammt aus der Saison 2023/24. Die hocherfahrene Defensive um Routinier Tim Heubach weiß auch in der fünfthöchsten Spielklasse zu überzeugen. 18 Gegentreffer stellen mit recht großem Abstand sogar den ligaweiten Bestwert dar.

Ein offensiver Schlagabtausch ist deshalb nicht unbedingt zu erwarten. Denn auch die Holzheimer kommen in der Regel über eine kompakte Defensive und suchen bei Ballgewinnen gerne schnelle, vertikale Pässe in die gegnerischen Gefahrenräume. Schon im Hinspiel blieben Tore aus. So könnte ein Fehler das Spiel in die eine oder andere Richtung entscheiden.

Klar ist: Die Holzheimer brauchen die Punkte noch eine Spur dringender als der Lokalrivale. Einen Punkt vor der Abstiegszone ist die Ausgangssituation zwar ordentlich, aber alles andere als beruhigend. Der 1:0-Erfolg gegen den 1. FC Kleve zum Rückrundenauftakt war bereits Gold wert, dem folgte wiederum eine 0:1-Pleite gegen den TSV Meerbusch. Jüchen ist mit einem 3:1-Erfolg gegen den ETB SW Essen und einem 1:1 gegen den VfB Homberg noch ungeschlagen im neuen Jahr.

