Live und im Stream: KFC Uerdingen schielt in Hilden auf Platz zwei

An der Tabellenspitze scheint Ratingen 04/19 immer besser in den Rhythmus zu kommen, feierte am Freitagabend den nächsten souveränen Sieg. Auch der KFC Uerdingen untermauerte zuletzt sein Leistungsvermögen, braucht gegen den VfB Hilden einen Dreier, um mit dem Spitzenreiter Schritt zu halten. Der VfB durchlief bislang eine Berg- und Talfahrt in der laufenden Saison.

Es hätte die perfekte englische Woche für den VfB Hilden sein können. Auf den klaren Sieg gegen Biemenhorst (4:1) folgte unter der Woche auch noch der Coup im Niederrheinpokal gegen Ratingen 04/19. Folglich ist klar, dass die eingespielte Mannschaft der Hildener an einem guten Tag mit jedem Team in der Oberliga mithalten kann. Dass den Schützlingen von Tim Schneider bisweilen aber auch die Konstanz und Abgezocktheit fehlte, zeigte sich wieder vier Tage später gegen den FC Büderich (2:4).

Welches Gesicht zeigen die Hildener also gegen Uerdingen? Dass die Partie auf dem gewohnten, engen Kunstrasen stattfindet, sollte dem VfB in jedem Fall eine breite Brust verschaffen. Besonders eine statistische Spielerei kann dazu beitragen: In den insgesamt sieben Aufeinandertreffen von Hilden und Uerdingen gewann am Ende immer die Heimmannschaft.

Kunstrasen sollte dem KFC gut in Erinnerung geblieben sein

Ob die Begegnung auf dem künstlichen Geläuf einen Nachteil für die Uerdinger darstellt, sei jedoch dahingestellt. Beim letztmaligen Auftritt auf Kunstrasen gegen die DJK Adler Union Frintrop (2:1) begann der KFC rein spielerisch mit einer der besten Halbzeiten der gesamten laufenden Spielzeit. Der damalige Sieg könnte rückblickend vielleicht auch als eine Art Initialzündung fungiert haben, wo sich die hochtalentierte Krefelder Mannschaft in gewisser Hinsicht auch selbst bewies, was sie zu leisten imstande ist.

Nach zuletzt also drei Siegen in Folge ist der Auftritt in Hilden auch eine Reifeprüfung. Bestätigt das Team von Julian Stöhr den aktuellen Eindruck, könnte sich der KFC alsbald als einer der heißeren Aufstiegsanwärter etablieren.