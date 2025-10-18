Geht es für Uerdingen weiter nach oben? – Foto: Robin Bogaletzki

Live und im Stream: KFC kann gegen FCM auf Platz zwei springen Oberliga Niederrhein: Auch wenn der KFC Uerdingen mit dem bisherigen Saisonverlauf nicht unbedingt hochzufrieden ist, sind die Top-Platzierungen immer noch in greifbarer Nähe. Mit drei Punkten gegen den 1. FC Monheim würden die Krefelder Platz zwei übernehmen. Die Partie aus der Grotenburg gibt es wie gewohnt im Youtube-Stream, auf FuPa.tv und im Liveticker.

Unter der Woche gab es viel Lob für den Auftritt des KFC Uerdingen, im Ligaalltag kann die Elf von Julian Stöhr zeigen, ob sie die richtigen Lehren aus dem Duell mit dem MSV Duisburg gezogen hat. Der 1. FC Monheim ist dafür ein tückischer Kontrahent. >>>YouTube-Livestream >>> FuPa.tv/Liveticker KFC Uerdingen - 1. FC Monheim >>> Zum FuPa-WhatsApp-Kanal für den KFC Uerdingen

Für Monheim war bislang mehr drin So hat sich die Elf von Dennis Ruess seit dem Aufstieg in der Vorsaison bereits ordentlich in der fünfthöchsten Spielklasse etabliert, in der laufenden Spielzeit durchläuft der FCM noch Höhen und Tiefen. Dabei können die Ergebnisse auch täuschen: Auf dem Papier stehen zwar lediglich drei Punkte aus den vergangenen Spielen, doch Monheim versteckte sich dabei keinesfalls, ließ schlichtweg auch trotz zwischenzeitlicher Führungen die finale Kaltschnäuzigkeit vermissen. "Mit der Punkteausbeute können und sind wir nicht zufrieden, weil deutlich mehr drin gewesen wäre“, sagte Ruess passend dazu gegenüber der Rheinischen Post.