Live und im Stream: KFC kann gegen FCM auf Platz zwei springen

Unter der Woche gab es viel Lob für den Auftritt des KFC Uerdingen, im Ligaalltag kann die Elf von Julian Stöhr zeigen, ob sie die richtigen Lehren aus dem Duell mit dem MSV Duisburg gezogen hat. Der 1. FC Monheim ist dafür ein tückischer Kontrahent.
So hat sich die Elf von Dennis Ruess seit dem Aufstieg in der Vorsaison bereits ordentlich in der fünfthöchsten Spielklasse etabliert, in der laufenden Spielzeit durchläuft der FCM noch Höhen und Tiefen. Dabei können die Ergebnisse auch täuschen: Auf dem Papier stehen zwar lediglich drei Punkte aus den vergangenen Spielen, doch Monheim versteckte sich dabei keinesfalls, ließ schlichtweg auch trotz zwischenzeitlicher Führungen die finale Kaltschnäuzigkeit vermissen. "Mit der Punkteausbeute können und sind wir nicht zufrieden, weil deutlich mehr drin gewesen wäre“, sagte Ruess passend dazu gegenüber der Rheinischen Post.
Nach dem Highlightspiel gegen den Drittligisten wird es für Uerdingen also natürlich ein komplett anderes Spiel, aber alles andere als ein Selbstläufer. Gerade auf dem eigenen Rasenplatz tat sich der KFC oftmals schwer, die Anfangsphase beim vergangenen Ligaspiel gegen Frintrop (2:1) könnte womöglich als Blaupause für einen mutigen Offensivansatz dienen – wenngleich diese noch auf dem kleinen Kunstrasen stattfand. Den Aufsteiger überrannten die Krefelder phasenweise mit mutigem Angriffspressing, was sicher auch Monheim in dieser Form vor Probleme stellen könnte. Für die Form- und Stimmungskurve im Umfeld des KFC könnte der Ausgang der Begegnung einen wesentlichen Einfluss haben.