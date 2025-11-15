Live und im Stream: Grotenburg-Kracher zwischen KFC und Schonnebeck

Sowohl für den KFC Uerdingen als auch die SpVg Schonnebeck ist das direkte Treffen auch ein passender Prüfstein, um den derzeitigen Leistungsstand nachzuprüfen. Für Uerdingen ist es der Auftakt in ein hochanspruchsvolles Restprogramm.

So bekommt es der KFC vor der Winterpause noch mit Ratingen 04/19 (2. Dezember), dem TSV Meerbusch (7. Dezember) und dem VfL Jüchen-Garzweiler (14. Dezember) zu tun – allesamt Teams unter den derzeitigen Top sieben. So werden bis zum Jahreswechsel noch einige wichtige Punkte gegen die direkte Konkurrenz verteilt, der zuletzt formstarke KFC wird im eng getakteten Terminkalender kaum Verschnaufpausen erhalten.

Die vergangenen Auftritten dürfen dahingehend in jedem Fall Mut machen. Dabei geht es gar nicht ausschließlich um die beinahe makellose Bilanz von 13 Zählern aus den vergangenen fünf Spielen. Vielmehr zeigte Uerdingen auch die mentalen und kämpferischen Voraussetzungen, um auch einen klassischen Arbeitssieg einzufahren und sich auch nicht auf fremden Platz den Schneid abkaufen zu lassen.

Trainer Julian Stöhr machte schon deutlich, dass er auch im kniffligen Duell mit Schonnebeck dem Spiel den "Stempel aufdrücken" wolle. Zuletzt ist das auch gegen den SV Blau-Weiß Dingden (0:0) auswärts gelungen, es fehlten nur die dazugehörigen Tore.

Vierte Vizemeisterschaft oder gar erster Jackpot für Schonnebeck?

Auf der anderen Seite können sich auch die vergangenen Auftritte der Schonnebecker sehen lassen. Die Schwalben sind seit sechs Spielen ohne Niederlage und kennen mit Trainerlegende Dirk Tönnies den Aufstiegskampf zu Genüge. Der 51-Jährige belegte mit Schonnebeck bereits drei Mal den zweiten Rang in der Oberliga und hat auch einmal mehr das Zeug für den erstmaligen Aufstieg in die Regionalliga West, den der Verein auch wahrnehmen würde.

Die Ausgangslage sorgt also schon für reichlich Spannung. Jetzt ist es nur an den Kontrahenten dem anwesenden Publikum in der Grotenburg auch ein packendes Topspiel zu liefern.