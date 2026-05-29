Live und im Stream: Bleibt Scherpenberg in Bottrop auf Oberliga-Kurs?

– Foto: Marcel Eichholz

Bei sechs Punkten aus den verbleibenden beiden Spielen wäre der SV Scherpenberg sicher aufgestiegen. Mit dem VfB Bottrop trifft das Team von Sven Schützek auf den Herbstmeister, für den die Saison inzwischen aber schon abgehakt ist. In jedem Fall dürften sich auch einige Anhänger des SV Budberg im Jahnstadion wiederfinden, muss dieser im Meisterschaftskampf schließlich noch auf einen Patzer des Konkurrenten hoffen.

Sollte Scherpenberg in Bottrop Punkte liegen lassen, hätte Budberg am letzten Spieltag vor heimischer Kulisse gegen Viktoria Goch (7. Juni) die Chance, den Aufstieg selbst perfekt zu machen. Andernfalls könnte am Ende tatsächlich der direkte Vergleich bei Punktgleichheit zugunsten Scherpenbergs den Ausschlag geben.

Noch zur Winterpause galt Bottrop als klarer Favorit auf die Meisterschaft. Ungeschlagen führte die Mannschaft von Marco Hoffmann die Tabelle an, ehe eine schwache Rückserie den Traum vom Aufstieg vorzeitig platzen ließ. Seit einigen Wochen scheint die Saison für den VfB praktisch gelaufen zu sein. Ausgerechnet dieses Team könnte nun aber doch noch entscheidend in den Titelkampf eingreifen – zumindest hofft darauf der SV Budberg.

Behält Scherpenberg die Nerven?

Die Frage bleibt daher, ob Bottrop sich noch einmal aufraffen kann oder gedanklich bereits in der Sommerpause angekommen ist. Die jüngsten Ergebnisse sprechen eher gegen einen späten Aufschwung. Gegen die Abstiegsgefährdeten Mülheimer FC (3:5) und FC Kray (2:5) kassierte der VfB zuletzt zwei torreiche Niederlagen. Fest steht zudem, dass dem Verein im Sommer ein größerer personeller Umbruch bevorsteht und mehrere Leistungsträger den Klub verlassen werden. Ein Erfolg gegen Scherpenberg könnte daher zumindest für einen versöhnlichen Abschluss sorgen.

Auf der anderen Seite will Scherpenberg nach acht Jahren in der Landesliga endlich den lang ersehnten Aufstieg schaffen. Die späte 1:2-Niederlage gegen die DJK SF Katernberg vor knapp drei Wochen erhöhte zwar den Druck im Saisonendspurt. Trotzdem spricht im Meisterschaftsrennen aktuell vieles für den SVS.

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