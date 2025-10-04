Live und im Stream: Beendet der KFC gegen Holzheim seine Mini-Krise?

Die Saison ist noch jung, die Mini-Krise, die der KFC Uerdingen mit zuletzt zwei Niederlagen durchlebt, könnte auch noch in der Tabelle relativ schnell ausgebessert werden. Dennoch lässt sich konstatieren, dass sich das gesamte Umfeld um Trainer, Mannschaft und Fans (deutlich) mehr als acht Zähler aus den ersten sieben Partien erhofft hatte.

Die heile Welt nach dem Derbysieg gegen den SC St. Tönis gehört nach den darauffolgenden Pleiten gegen den ETB SW Essen (0:1) und vor allem gegen den VfB Homberg (0:4) der Vergangenheit an. Mit einer weiteren Nullnummer droht gar der Absturz auf die Abstiegsränge.

Die noch junge Elf der Uerdinger steht vor der bislang wohl größten Reifeprobe. Besonders, da die Schonzeit inzwischen abgelaufen sein dürfte. Die Mannschaft kennt sich schon seit über zwei Monate, allmählich werden einfach nur Ergebnisse erwartet. Regelmäßige Totalausfälle wie gegen Homberg oder zuvor schon gegen den FC Büderich (1:4), dürften auch die öffentlich formulierte Zielsetzung unter den Top sechs zu landen deutlich verkomplizieren.

Heute, 18:00 Uhr KFC Uerdingen KFC Uerdingen Holzheimer SG Holzheim 18:00 live PUSH

Holzheim kommt immer besser in Fahrt

Dazu kommt, dass es nach aktuellem Anschein in dieser Oberliga-Saison keine wirklichen Aufbaugegner gibt. Aufsteiger wie die Holzheimer SG haben sich exzellent auf dem neuen Niveau eingefunden und brachten so auch die 'etablierten' Teams reihenweise zum Stolpern. Die Spielweise der Neusser ist so unangenehm wie geradlinig: Das Team von Jesco Neumann kommt in der Regel über eine kompakte Defensivordnung und schaltet dann gerne in die Offensive um Abdelkarim Afkir und Oguz Ayan blitzschnell um. So ist die HSG seit fünf Spiele ungeschlagen, kraxelte sich im Tableau auf Platz vier hoch. Anders als der KFC hatte Holzheim über den Saisonverlauf auch noch keine echten Totalausfälle zu verzeichnen, präsentierte eine beeindruckende Konstanz für einen Aufsteiger.

Formal spricht also mehr für die HSG als für den KFC. Doch gerade in dieser bislang so schwer vorauszusagenden Oberliga-Saison ist einmal mehr alles möglich.