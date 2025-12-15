LIVE um 12 Uhr: Auslosung der Totopokal-Halbfinalpartien

Wer ist noch dabei?

Aus der 3. Liga haben sich der TSV 1860 München und der SSV Jahn Regensburg fürs Halbfinale qualifiziert, aus der Regionalliga sind der FC Würzburger Kickers und der SV Wacker Burghausen dabei.



Wie sieht der Modus aus?

Heimrecht hat immer der niederklassige Verein, bei Klassengleichheit das erstgezogene Team. Ausgelost wird bei der Halbfinal-Ziehung zudem der Spielort, an dem das Endspiel des Toto-Pokal-Wettbewerbs stattfinden wird. Auch im Finale darf grundsätzlich der unterklassige Verein im eigenen Stadion antreten.



Wann wird gespielt?

Der BFV hat für die Semifinals die Spieltermine Dienstag, der 24. März 2026 oder Dienstag, der 14. April 2026 ins Auge gefasst. Bei Beteiligung von Drittligisten und im Falle einer TV-Übertragung durch den Bayerischen Rundfunk (BR) kann auch in der Länderspielpause am Samstag, den 28. März 2026 gespielt werden. Das Endspiel findet dann im Rahmen des Finaltags der Amateure am Samstag, den 23. Mai 2026 statt.





Das waren die Viertelfinal-Paarungen:



FC Würzburger Kickers - SV Viktoria Aschaffenburg 4:0

Die Kickers ließen der Viktoria keine Chance und zogen vor 1.032 Zuschauer völlig verdient ins Halbfinale ein.





TSV Aubstadt - TSV 1860 München 0:4

Die Löwen standen wenige Tage nach der 0:4-Derbyklatsche in der 3. Liga beim SSV Jahn Regensburg ordentlich unter Druck, konnten aber beim Dorfklub im Grabfeld vor knapp 2.500 Zuschauern eine erneute Blamage verhindern und zogen letztlich hochsouverän in die Runde der letzten Vier ein.