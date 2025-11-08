 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Gibt es auch nach den Samstagsspielen Grund zur Freude bei RWE?
Gibt es auch nach den Samstagsspielen Grund zur Freude bei RWE? – Foto: Markus Verwimp

LIVE! Ulm geht unter, sonst noch nicht viel los auf den Plätzen

3. Liga: Der MSV Duisburg legte im Aufstiegsrennen am Freitag mit einem 2:1 gegen den SV Waldhof Mannheim vor. Am Samstag folgt unter anderem das nächste Topspiel für den VfL Osnabrück. Rot-Weiss Essen hofft weiter nach oben aufzuschließen.

3. Liga
SSV Jahn
SSV Ulm
Ingolstadt
VfB Stuttg. II

Seit der bitteren 1:6-Pleite gegen den SV Waldhof Mannheim kam Rot-Weiss Essen zuletzt immer besser ins Rollen, blieb so in den vergangenen fünf Partien ungeschlagen und ist derzeit auch punktgleich mit dem aktuell Drittplatzierten SC Verl, der ebenfalls zuletzt in Aufwind geriet. RWE gastiert in der Samstagskonferenz beim FC Ingolstadt, gleichzeitig wird sich Verl gegen den FC Erzgebirge Aue behaupten müssen. Im späteren Samstagsspiel treffen zwei der formschwächsten Teams aufeinander: Für den 1. FC Saarbrücken setzte es zuletzt drei Niederlagen in Folge, noch deutlich schlechter sieht die Lage beim TSV Havelse aus, die gar noch auf den den ersten Dreier der Saison warten.

Am Freitagabend erledigte der MSV Duisburg gegen den SV Waldhof Mannheim seine Hausaufgaben und bleibt weiter in der Verlosung um die besten drei Plätze.

>>> Hier geht es zur Tabelle der 3. Liga

>>> Folgt dem FuPa-WhatsApp-Kanal für die 3. Liga

_____

Duisburg macht es am Ende noch einmal spannend

Gestern, 19:00 Uhr
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
SV Waldhof Mannheim
SV Waldhof MannheimSV Waldhof
2
1

>>> Zum Spielbericht

>>> Zu den Trainerstimmen

Der MSV Duisburg verteidigt für den Moment seinen Platz an der Sonne. Am Ende einer gelungenen Vorstellung fuhren die Zebras drei Punkte ein, wobei der Anschlusstreffer von Terrence Boyd sicher noch für die ein oder andere stressbedingte Schweißperle auf der Stirn der Duisburger sorgte.

MSV Duisburg – SV Waldhof Mannheim 2:1
MSV Duisburg: Maximilian Braune, Tobias Fleckstein, Joshua Bitter, Alexander Hahn, Can Coskun, Mert Göckan, Rasim Bulic, Conor Noß (90. Leon Müller), Christian Viet (90. Steffen Meuer), Patrick Sussek (77. Jesse Tugbenyo), Tim Heike (70. Florian Krüger) - Trainer: Dietmar Hirsch
SV Waldhof Mannheim: Thijmen Nijhuis, Malte Karbstein, Julian Rieckmann (84. Tim Sechelmann), Lukas Klünter, Niklas Hoffmann, Samuel Abifade, Arianit Ferati, Diego Michel (72. Djayson Mendes), Kennedy Okpala, Felix Lohkemper (84. Emmanuel Iwe), Masca (70. Terrence Boyd) - Trainer: Luc Holtz
Schiedsrichter: Christian Ballweg - Zuschauer: 22241
Tore: 1:0 Conor Noß (20.), 2:0 Joshua Bitter (69.), 2:1 Terrence Boyd (85.)

_____

Liveticker: FC Ingolstadt - Rot-Weiss Essen

Heute, 14:00 Uhr
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04Ingolstadt
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
0
1

_____

Liveticker: SSV Ulm - F.C. Hansa Rostock

Heute, 14:00 Uhr
SSV Ulm 1846 Fußball
SSV Ulm 1846 FußballSSV Ulm
F.C. Hansa Rostock
F.C. Hansa RostockF.C. Hansa
0
4

_____

Liveticker: FC Energie Cottbus - VfL Osnabrück

Heute, 14:00 Uhr
FC Energie Cottbus
FC Energie CottbusFC Energie
VfL Osnabrück
VfL OsnabrückVfL Osnabrück
0
0

_____

Liveticker: SC Verl - FC Erzgebirge Aue

Heute, 14:00 Uhr
SC Verl
SC VerlSC Verl
FC Erzgebirge Aue
FC Erzgebirge AueErzgeb. Aue
1
0

_____

Liveticker: 1. FC Schweinfurt - TSG 1899 Hoffenheim II

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Schweinfurt 05
1. FC Schweinfurt 05Schweinfurt
TSG 1899 Hoffenheim
TSG 1899 HoffenheimHoffenheim II
0
0

_____

Liveticker: 1. FC Saarbrücken - TSV Havelse

Heute, 16:30 Uhr
1. FC Saarbrücken
1. FC SaarbrückenSaarbrücken
TSV Havelse
TSV HavelseTSV Havelse
16:30live

_____

Liveticker: VfB Stuttgart II - Alemannia Aachen

Morgen, 13:30 Uhr
VfB Stuttgart
VfB StuttgartVfB Stuttg. II
Alemannia Aachen
Alemannia AachenAlemannia Aachen
13:30

_____

Liveticker: SSV Jahn Regensburg - TSV 1860 München

Morgen, 16:30 Uhr
SSV Jahn Regensburg
SSV Jahn RegensburgSSV Jahn
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860
16:30live

_____

Liveticker: SV Wehen Wiesbaden - Viktoria Köln

Morgen, 19:30 Uhr
SV Wehen Wiesbaden
SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wie
Viktoria Köln
Viktoria KölnViktoria Köln
19:30live

15. Spieltag
21.11.25 TSG 1899 Hoffenheim II - MSV Duisburg
22.11.25 SV Waldhof Mannheim - SV Wehen Wiesbaden
22.11.25 Viktoria Köln - SC Verl
22.11.25 F.C. Hansa Rostock - 1. FC Schweinfurt 05
22.11.25 TSV Havelse - SSV Ulm 1846 Fußball
22.11.25 Alemannia Aachen - SSV Jahn Regensburg
22.11.25 VfL Osnabrück - FC Ingolstadt 04
23.11.25 TSV 1860 München - 1. FC Saarbrücken
23.11.25 FC Erzgebirge Aue - VfB Stuttgart II
23.11.25 Rot-Weiss Essen - FC Energie Cottbus

_____

Markus BeckerAutor