Live: Uerdingen will Erfolgslauf auch gegen Schonnebeck fortsetzen

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Die Punkteausbeute aus der Hinrunde hat der KFC Uerdingen schon jetzt übertroffen. Sollte es schlussendlich aber für den Meistertitel reichen, müssen die Krefelder weiterhin den Fuß auf dem Gaspedal belassen. Für Kontrahent SpVg Schonnebeck ist wiederum tabellarisch nicht mehr besonders viel zu gewinnen oder zu verlieren.

Schonnebeck im Schatten der Spitzenteams

Noch zum Abschluss der Hinrunde standen Schonnebeck und Uerdingen tabellarisch auf Augenhöhe. Doch nach einigen kleineren Fehltritten im neuen Jahr kann das Team von Dirk Tönnies wohl bestenfalls nur noch auf den vierten Tabellenplatz schielen. Sicher kein immenser Rückschlag für die Schwalben, stand im vergangenen Sommer noch ein immenser Umbruch in der Offensive mit den Abgängen von Top-Spielern wir Arne Wessels, Conor Tönnies und Artur Golubytskij an. Mit der Verpflichtung von Niko Bosnjak bewiesen die Schonnebecker in jedem Fall ein gutes Näschen. Der 23-Jährige ist mit 24 Treffern auf dem besten Wege, sich die Torjägerkrone am Ende der Saison aufzusetzen.

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Während die nächstjährige Ligazugehörigkeit der Essener bereits feststeht, hat Uerdingen noch intensive Hoffnungen auf den Aufstieg. Rechtzeitig greift im Team von Julian Stöhr ein Zahnrädchen ins andere, fünf Siege in Folge unterstreichen den Lauf des Traditionsklubs. Das Aufeinandertreffen im Hinspiel war bereits hart umkämpft. Damals entschied ein in der Entstehung glücklicher Treffer von Ole Päffgen die Partie zugunsten des KFC.