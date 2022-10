TuRU Düsseldorf will gegen Bocholt auf dem Rasen überzeugen. – Foto: Marian Ograjensek

LIVE: TuRU will die Chance gegen Bocholt nutzen Niederrheinpokal: Die Favoritenrolle hat der 1. FC Bocholt inne, doch chancenlos sieht sich die TuRU Düsseldorf nicht.

Ein ganz besonderes Spiel wartet auf Marcus John, Trainer beim Regionalligisten 1. FC Bocholt, an diesem Abend. Im Achtelfinale des Niederrheinpokals geht es für ihn und seine Mannschaft in die Landeshauptstadt nach Düsseldorf. An der Feuerbachstraße wartet die TuRU Düsseldorf, für die John selbst auf dem Platz stand, auf die "Schwatten".

Mit drei Niederlagen im Rücken geht TuRU Düsseldorf am Abend in das Spiel gegen den 1. FC Bocholt. Klar, dass damit die Favoritenrolle umso mehr auf dem Regionalligisten liegt, doch gerade solche Konstellationen sind immer wieder für eine Überraschung gut. Die Gäste sind derweil nach Anlaufschwierigkeiten in der Regionalliga West angekommen und seit nunmehr fünf Spielen ungeschlagen. >>> Hier geht es zum Liveticker der Partie So spielen die Mannschaften