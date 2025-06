Live: TSV oder SV? Wer setzt sich die Solinger Krone auf?

Ohne einen großen Skandal kam der Kreispokal in dieser Saison nicht aus. Der Kracher im Achtelfinale zwischen dem DV Solingen und der 1. Spvg Solingen-Wald wurde nach einer vermeintlichen Spuck-Attacke abgebrochen und final zugunsten des DV gewertet.

Etwas überraschend war dann jedoch für die Elf von Engin Kizilarslan im Halbfinale Schluss. Der SV Solingen rettete nach der frühen Führung von Robin Heist das Ergebnis über die Zeit. Für den idealen Saisonabschluss bräuchte es eine erneut hervorragende Leistung mit dem notwendigen Quäntchen Glück. Gegen den Meister geht der SV zwar als hauchzarter Außenseiter in die Partie, dürfe sich aufgrund der knappen Ergebnisse aus der abgelaufenen Saison durchaus Hoffnungen auf den Titel machen. Auf der Höher Heide setzte sich der TSV knapp mit 2:1 durch, beim Heimspiel des SV gab es keinen Sieger (1:1). Auf dem neutralen Boden des Walder Jahnstadions werden die Karten ohnehin noch einmal neu gemischt.

Das Ticket für den Niederrheinpokal gilt hingegen nicht als weiterer Anreiz. Das steht den beiden Kontrahenten schon für den Finaleinzug zu.

Zum Saisonende keine Schwächen gezeigt

Beide Seiten treffen in jedem Fall mit herausragender Form aufeinander. Der TSV sicherte sich mit vier Siegen zum Saisonabschluss den Titel, der SV gewann sogar sieben Spiele in Folge und landete schlussendlich auf Rang fünf und stellt damit sogar die beste Offensive der Liga (95 Tore). Im letzten Pflichtspiel der Saison 2024/25 werden beiden Seiten sicherlich noch einmal alles reinhauen, um mit einem guten Gefühl in die schon bald anstehende Sommervorbereitung einzusteigen.

