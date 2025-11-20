 2025-11-18T09:22:12.436Z

Live: Treffen der beiden heißesten Teams mit RWO und Gladbachs U23

Regionalliga West: Sowohl RW Oberhausen als auch Borussia Mönchengladbach sind auf Tuchfühlung mit der Tabellenspitze, der jeweils guten Form könnte im direkten Duell die Krone aufgesetzt werden.

Regionalliga West
Borussia MG II
RW Oberhausen

Nach besonders wackligem Saisonbeginn hat sich RW Oberhausen inzwischen gefunden, bestach über die vergangenen Wochen besonders mit einer außerordentlichem Reife, aber auch mit einem gewissen Minimalismus: Die Oberhausener gewannen noch nie mit mehr als zwei Treffern Vorsprung. Sechs der acht Saisonsiege gingen gar nur mit einem Tor Unterschied über die Bühne. So wird die eigene Offensive (19 Tore) von so manchem Abstiegskandidaten übertroffen, dennoch scheint der lang ersehnte Aufstieg so realistisch wie seit Jahren nicht mehr.

Gladbach und Oberhausen unheimlich gut drauf

Sa., 22.11.2025, 14:00 Uhr
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG II
RW Oberhausen
RW OberhausenRW Oberhausen
14:00live

Sechs Spiele in Folge blieben die Kleeblätter ungeschlagen. Übertroffen wird dies aber auch noch von den Gladbachern, die seit sieben Partien nicht mehr leer ausgingen und die volle Punkteausbeute über die vergangenen vier Spiele einfuhren.

Es wird also die nächste Standortbestimmung für den zunehmend reifer wirkenden Kader. Der zwischenzeitlich angeschlagene Routinier Moritz Stoppelkamp scheint sich auch mehr und mehr die Mannschaft einzubringen. Der letztjährige Topscorer der Oberhausener meldete sich mit dem Auftakttreffer im wilden 3:2-Sieg gegen den Wuppertaler SV zurück und bestach unter der Woche mit einem Doppelpack im Landespokal gegen Oberligist VfB Homberg (2:1). Dazu kann RWO auch wieder auf Drew Murray in der Abwehrkette bauen. Der US-Amerikaner wurde infolge von unsportlichen Verhaltens im Pokal gegen Rot-Weiss Essen für vier Pflichtspiele gesperrt und darf nun wieder für die Oberhausener auflaufen.

Womöglich kann sich der Innenverteidiger auf Grant-Leon Ranos als Gegenspieler einstellen. Der Nationalspieler Armeniens vertrat in den vergangenen drei Partien den zu der Bundesligamannschaft hochgewanderten Jan Urbich. Schlechter macht es Ranos bislang aber beileibe nicht, verzeichnete sechs Scorerpunkt aus seinen drei Auftritten. Mit einem bisschen Schützenhilfe würde den Gladbachern im Erfolgsfall sogar der Sprung auf Platz eins winken.

Aufrufe: 020.11.2025, 20:00 Uhr
Markus BeckerAutor