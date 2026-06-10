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LIVE: Tränen oder Triumph für Seeheim-Jugenheim in der Relegation?
Ein Spiel steht zwischen der Spvgg. Seeheim-Jugenheim und dem Klassenerhalt in der KOL Darmstadt/Groß-Gerau +++ Der Gegner? Der FC Ober-Ramstadt +++ Donnerstag, 19 Uhr, live beim Echo!
von Benedikt Palm · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
Der FC Ober-Ramstadt empfängt die Spvgg. Seeheim-Jugenheim zum Relegationsduell um die KOL Darmstadt/Groß-Gerau. – Foto: VRM/M. Zink, I. Scherthan
Ein Spiel entscheidet über Triumph oder Tränen. Wenn die Spvgg. Seeheim-Jugenheim am Donnerstag, 19 Uhr, beim FC Ober-Ramstadt zum finalen Relegationsspiel gastiert, zählt für die Spielvereinigung nur ein Sieg – und zwar mit drei Toren Abstand. Und der FCO? Der ist zwar raus aus dem Rennen um die KOL Darmstadt/Groß-Gerau, wird aber alles dafür geben, zu Hause zu gewinnen; mit tatkräftiger Raunheimer Unterstützung von den Zuschauerrängen. Alles gerichtet also für ein dramatisches Finale. Echo online zeigt das Duell live und in voller Länge. Kommentiert von Sportreporter Felix Poser und Niklas Allmrodt.