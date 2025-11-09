 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Rot-Weiss Essen II mischt als Aufsteiger oben mit.
Rot-Weiss Essen II mischt als Aufsteiger oben mit. – Foto: Bastian Beckers

Live: Torflut in der Bezirksliga vor der nächsten Runde?

Massig Tore sind in der Bezirksliga bislang gefallen. Ob der Trend auch am 13. Spieltag weitergeht, erfahrt ihr hier.

Bezirksliga 1
Bezirksliga 2
Bezirksliga 3
Bezirksliga 4
Bezirksliga 5

Massig Tore sind in der Bezirksliga am Niederrhein in dieser Saison bislang gefallen. Ob der Trend auch am 13. Spieltag weitergeht, erfahrt ihr hier.

__________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 1

Heute, 15:30 Uhr
SV Hösel
SV HöselSV Hösel
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
15:30

Heute, 15:30 Uhr
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. II
15:30

Mi., 05.11.2025, 20:00 Uhr
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
3
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
15:30

Heute, 15:30 Uhr
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
ASV Mettmann
ASV MettmannASV Mettmann
15:30

Heute, 15:00 Uhr
CfR Links Düsseldorf
CfR Links DüsseldorfCfR Links
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum
15:00

Heute, 14:00 Uhr
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
Rhenania Hochdahl
Rhenania HochdahlRhenania H.
14:00

Heute, 13:30 Uhr
Ratingen 04/19 U23
Ratingen 04/19 U23Ratingen 04/19 U23 II
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
3
1

Heute, 15:00 Uhr
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
SV Uedesheim
SV UedesheimUedesheim
15:00live

____

Das ist der nächste Spieltag

14. Spieltag
Fr., 14.11.25 19:30 Uhr ASV Mettmann - VdS 1920 Nievenheim
Fr., 14.11.25 20:00 Uhr TSV Meerbusch II - TSV Eller 04
So., 16.11.25 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 16.11.25 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - MSV Düsseldorf
So., 16.11.25 15:00 Uhr SV Uedesheim - Ratingen 04/19 U23 II
So., 16.11.25 15:30 Uhr Lohausener SV - DSC 99 Düsseldorf
So., 16.11.25 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - CfR Links Düsseldorf
So., 16.11.25 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - SG Benrath-Hassels
Mo., 17.11.25 20:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - SV Hösel

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 1!

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 2

Heute, 15:30 Uhr
SG Hackenberg
SG HackenbergHackenberg
SSV Germania Wuppertal
SSV Germania WuppertalSSV Germania
15:30

Heute, 15:15 Uhr
HSV Langenfeld
HSV LangenfeldHSV Langenf.
TSV Ronsdorf
TSV RonsdorfRonsdorf
15:15live

Heute, 15:00 Uhr
Cronenberger SC
Cronenberger SCCronenberg
SV Rot-Weiß Wülfrath
SV Rot-Weiß WülfrathRW Wülfrath
15:00live

Heute, 15:30 Uhr
BV Gräfrath
BV GräfrathBV Gräfrath
TuSpo Richrath
TuSpo RichrathRichrath
15:30

Heute, 12:45 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen II
FK Jugoslavija Wuppertal
FK Jugoslavija WuppertalJugoslavija
12:45

Gestern, 16:00 Uhr
SV 09/35 Wermelskirchen
SV 09/35 WermelskirchenSV 09/35 W
SSV Berghausen
SSV BerghausenBerghausen
4
1
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert II
Türkgücü Velbert
Türkgücü VelbertTürkgücü Vel
0
0

Heute, 15:15 Uhr
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath
FSV Vohwinkel Wuppertal
FSV Vohwinkel WuppertalVohwinkel
15:15live

Heute, 15:00 Uhr
SC Viktoria Wuppertal Rott 89
SC Viktoria Wuppertal Rott 89SC Viktoria
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen
15:00

____

Das ist der nächste Spieltag

14. Spieltag
So., 16.11.25 13:00 Uhr SV Rot-Weiß Wülfrath - SG Hackenberg
So., 16.11.25 15:00 Uhr Cronenberger SC - TuSpo Richrath
So., 16.11.25 15:15 Uhr Türkgücü Velbert - SV 09/35 Wermelskirchen
So., 16.11.25 15:30 Uhr SV Solingen 08/10 - SC Germania Reusrath
So., 16.11.25 15:30 Uhr FSV Vohwinkel Wuppertal - SSVg Velbert II
So., 16.11.25 15:30 Uhr SSV Berghausen - DV Solingen II
So., 16.11.25 15:30 Uhr FK Jugoslavija Wuppertal - BV Gräfrath
So., 16.11.25 15:45 Uhr TSV Ronsdorf - SC Viktoria Wuppertal Rott 89
So., 16.11.25 16:00 Uhr SSV Germania Wuppertal - HSV Langenfeld

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 2!

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 3

Heute, 15:30 Uhr
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt KempenThomasstadt
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
15:30

Fr., 07.11.2025, 20:00 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal II
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
2
2
Abpfiff
+Video

Heute, 15:00 Uhr
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
15:00live

Heute, 15:30 Uhr
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis II
15:30live

Fr., 07.11.2025, 19:45 Uhr
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
3
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
15:00

Fr., 07.11.2025, 20:00 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
3
3
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor MönchengladbachTürkiyemspor
1. FC Mönchengladbach
1. FC MönchengladbachFC Mgladbach
15:15live

Fr., 07.11.2025, 20:00 Uhr
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
SV Lürrip
SV LürripSV Lürrip
6
1

____

Das ist der nächste Spieltag

14. Spieltag
Fr., 14.11.25 20:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - Thomasstadt Kempen
Fr., 14.11.25 20:00 Uhr TuS Wickrath - OSV Meerbusch
Sa., 15.11.25 16:00 Uhr SV Lürrip - Türkiyemspor Mönchengladbach
Sa., 15.11.25 18:15 Uhr 1. FC Mönchengladbach - VfR Krefeld-Fischeln
So., 16.11.25 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - SC Union Nettetal II
So., 16.11.25 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - Sportfreunde Neuwerk
So., 16.11.25 15:30 Uhr VfL Tönisberg - SpVg Odenkirchen
So., 16.11.25 15:30 Uhr 1. FC Viersen - CSV Marathon Krefeld
So., 16.11.25 15:30 Uhr TuRa Brüggen - TSV Krefeld-Bockum

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 3!

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 4

Fr., 07.11.2025, 19:30 Uhr
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch II
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf
1
1
Abpfiff

Heute, 14:30 Uhr
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
DJK Twisteden
DJK TwistedenTwisteden
14:30

Heute, 16:00 Uhr
Kevelaerer SV
Kevelaerer SVKevelaer
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
16:00live

Heute, 14:30 Uhr
TSV Weeze
TSV WeezeTSV Weeze
Hamminkelner SV
Hamminkelner SVHamminkeln
14:30

Heute, 14:30 Uhr
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau
SV Rindern
SV RindernSV Rindern
14:30live

Heute, 15:00 Uhr
TuS Xanten
TuS XantenTuS Xanten
Sportfreunde 97/30 Lowick
Sportfreunde 97/30 LowickSF Lowick
15:00live

Fr., 07.11.2025, 20:00 Uhr
TuS Stenern
TuS StenernTuS Stenern
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden II
1
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SV 08/29 Friedrichsfeld
SV 08/29 FriedrichsfeldSV Friedrich
SV Haldern
SV HaldernSV Haldern
15:30

Heute, 15:00 Uhr
Westfalia Anholt
Westfalia AnholtAnholt
Borussia Veen
Borussia VeenVeen
15:00live

____

Das ist der nächste Spieltag

14. Spieltag
Fr., 14.11.25 20:00 Uhr SV Rindern - TSV Weeze
So., 16.11.25 13:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - SGE Bedburg-Hau
So., 16.11.25 14:30 Uhr Borussia Veen - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 16.11.25 15:00 Uhr VfL Rhede - Viktoria Goch II
So., 16.11.25 15:30 Uhr Hamminkelner SV - Kevelaerer SV
So., 16.11.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - Sportfreunde Broekhuysen
So., 16.11.25 15:30 Uhr DJK Twisteden - Westfalia Anholt
So., 16.11.25 15:30 Uhr SV Haldern - TuS Stenern
So., 16.11.25 15:30 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - TuS Xanten

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 4!

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 5: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 5

Heute, 15:30 Uhr
Viktoria Buchholz
Viktoria BuchholzBuchholz
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09
15:30live

Heute, 15:30 Uhr
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu
SuS 21 Oberhausen
SuS 21 OberhausenSuS 21 Oberh
15:30

Heute, 15:15 Uhr
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
GSG Duisburg
GSG DuisburgGSG Duisburg
15:15live

Gestern, 19:00 Uhr
1. FC Mülheim-Styrum
1. FC Mülheim-Styrum1. FC Styrum
SV Rhenania Hamborn
SV Rhenania HambornRhe. Hamborn
3
3
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg II
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
15:15live

Do., 06.11.2025, 19:30 Uhr
Schwarz-Weiß Alstaden
Schwarz-Weiß AlstadenSW Alstaden
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
2
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Spvgg Meiderich 06/95
Spvgg Meiderich 06/95Meid. 06/95
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
15:00

Heute, 15:30 Uhr
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
15:30live

Heute, 15:30 Uhr
VfL Repelen
VfL RepelenVfL Repelen
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV
15:30live

____

Das ist der nächste Spieltag

14. Spieltag
Sa., 15.11.25 19:00 Uhr Rheinland Hamborn - VfB Homberg II
So., 16.11.25 15:00 Uhr GSG Duisburg - Viktoria Buchholz
So., 16.11.25 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 16.11.25 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - SC 1920 Oberhausen
So., 16.11.25 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - VfL Repelen
So., 16.11.25 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - Duisburger SV 1900
So., 16.11.25 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - Spvgg Meiderich 06/95
So., 16.11.25 15:30 Uhr TuS Asterlagen - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 16.11.25 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - 1. FC Mülheim-Styrum

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 5!

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 6: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 6

Heute, 15:15 Uhr
Sportfreunde Königshardt
Sportfreunde KönigshardtKönigshardt
DJK Arminia Lirich 1920
DJK Arminia Lirich 1920Arm. Lirich
15:15live

Fr., 07.11.2025, 19:00 Uhr
FC Blau-Gelb Überruhr
FC Blau-Gelb ÜberruhrBG Überruhr
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
1
9
Abpfiff
+Video

Fr., 07.11.2025, 18:30 Uhr
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
SV Burgaltendorf
SV BurgaltendorfBurgaltend.
2
3
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
15:30

Heute, 15:00 Uhr
Fatihspor Essen 2001
Fatihspor Essen 2001Fatihspor
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
15:00

Heute, 16:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
SpVgg Sterkrade 06/07
SpVgg Sterkrade 06/07Sterk. 06/07
16:00

Heute, 15:15 Uhr
Heisinger SV
Heisinger SVHeisinger SV
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig. II
15:15live

Heute, 15:30 Uhr
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord
Dostlukspor Bottrop
Dostlukspor BottropDostlukspor
15:30

Heute, 13:45 Uhr
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
0
1

____

Das ist der nächste Spieltag

14. Spieltag
So., 16.11.25 12:15 Uhr Sportfreunde Niederwenigern II - Rot-Weiss Essen II
So., 16.11.25 13:00 Uhr Dostlukspor Bottrop - Heisinger SV
So., 16.11.25 15:15 Uhr Vogelheimer SV - VfB Frohnhausen
So., 16.11.25 15:30 Uhr DJK Arminia Lirich 1920 - FC Blau-Gelb Überruhr
So., 16.11.25 15:30 Uhr SuS Haarzopf - SpVgg Steele
So., 16.11.25 15:30 Uhr Fortuna Bottrop - Spvgg Sterkrade-Nord
So., 16.11.25 15:30 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - Fatihspor Essen 2001
So., 16.11.25 15:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - TuSEM Essen 1926
So., 16.11.25 16:00 Uhr SV Burgaltendorf - Sportfreunde Königshardt

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 6!

_______________

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein

