LIVE! Tomson trifft nur den Innenpfosten - sonst noch nicht viel los

Seit nunmehr sechs Spielen ist der KFC Uerdingen ungeschlagen in der Liga. Das Formhoch gipfelte zuletzt im eminent wichtigen 1:0-Sieg im Topspiel gegen die SpVg Schonnebeck. Über die erneut verlängerte Spielpause musste KFC-Trainer Julian Stöhr kreativ werden, um die Betriebstemperatur seiner Schützlinge auch vor dem wohl komplizierten Spiel beim 1. FC Kleve über den Normwert zu halten.
"Die Jungs müssen im Rhythmus bleiben. Weil das geplante Testspiel ausgefallen ist, haben wir am Samstag ein internes 11:11-Trainingsspiel eingeschoben. Am Sonntag stand dann ein Kleinfeld-Turnier, ebenfalls intern, an", verriet Stöhr in den Vereinsmedien.
In der Tat war es so schon die zweite unverschuldet lange Pause innerhalb kürzester Zeit. Ende Oktober fiel so schon das angestrebte Spitzenspiel gegen Ratingen 04/19 ins Wasser. Damit fällt aber auch das richtige Stichwort für den Endspurt zur Winterpause. Bis dahin können die Krefelder nämlich eine Aufholjagd auf die Ratinger starten, schon am kommenden Dienstag (2. Dezember, 19.30 Uhr) steigt der Showdown zwischen den beiden Teams.
Bis dahin müssen die Uerdinger aber noch die vermeintliche Pflichtaufgabe gegen den Vorletzten aus Kleve bestehen. Nach zuvor vier sieglosen Spielen konnte der 1. FCK mit dem 2:0 im Kellerduell gegen den SV Biemenhorst einen klassischen Befreiungsschlag landen. Auf dem Papier haben die Uerdinger dennoch in nahezu allen statistischen Kategorien die Nase vorn, stellen sich auf dem wohl tiefen Rasenplatz aber keinesfalls auf einen fußballerischen Spaziergang ein: "Wenig Fußball, viel Kampf, viele zweite Bälle und Abstiegskampf pur von Klever Seite", erwartet Julian Stöhr. "Wir wollen allerdings unsere Serie aufrecht halten und werden die Bedingungen dort annehmen. Darauf bereiten wir das Team schon jetzt vor. Und dann sollten wir dort auch bestehen."