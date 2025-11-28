Uerdingen kommt mit Rückenwind nach Kleve. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

LIVE! Tomson trifft nur den Innenpfosten - sonst noch nicht viel los Oberliga Niederrhein: Tabellenführer Ratingen 04/19 ist alles andere als enteilt. Mit den noch vier ausstehenden Partien bis zur Winterpause dürfte der KFC Uerdingen nämlich noch ein ernsthaftes Wörtchen um die Hinrundenmeisterschaft mitreden. FuPa Niederrhein berichtet von der Partie in einem ausführlichen Ticker. Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein KFC Uerdingen 1. FC Kleve

Seit nunmehr sechs Spielen ist der KFC Uerdingen ungeschlagen in der Liga. Das Formhoch gipfelte zuletzt im eminent wichtigen 1:0-Sieg im Topspiel gegen die SpVg Schonnebeck. Über die erneut verlängerte Spielpause musste KFC-Trainer Julian Stöhr kreativ werden, um die Betriebstemperatur seiner Schützlinge auch vor dem wohl komplizierten Spiel beim 1. FC Kleve über den Normwert zu halten. >>> Zum FuPa-WhatsApp-Kanal für die Oberliga Niederrhein >>> Zum FuPa-WhatsApp-Kanal für den KFC Uerdingen

"Die Jungs müssen im Rhythmus bleiben. Weil das geplante Testspiel ausgefallen ist, haben wir am Samstag ein internes 11:11-Trainingsspiel eingeschoben. Am Sonntag stand dann ein Kleinfeld-Turnier, ebenfalls intern, an", verriet Stöhr in den Vereinsmedien. Heute, 20:00 Uhr 1. FC Kleve 1. FC Kleve KFC Uerdingen KFC Uerdingen 0 0 PUSH

In der Tat war es so schon die zweite unverschuldet lange Pause innerhalb kürzester Zeit. Ende Oktober fiel so schon das angestrebte Spitzenspiel gegen Ratingen 04/19 ins Wasser. Damit fällt aber auch das richtige Stichwort für den Endspurt zur Winterpause. Bis dahin können die Krefelder nämlich eine Aufholjagd auf die Ratinger starten, schon am kommenden Dienstag (2. Dezember, 19.30 Uhr) steigt der Showdown zwischen den beiden Teams. Stöhr erwartet ein hart umkämpftes Spiel