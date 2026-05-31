Live: Titelchance für Türkiyemspor, Überlebenskampf für Altenessen

Türkiyemspor könnte bei idealem Ausgang die Meisterschaft feiern. – Foto: Markus Becker

Freud und Leid liegen im Fußball oft dicht beieinander. Das Duell zwischen Türkiyemspor Essen und den Sportfreunden Altenessen liefert dafür das perfekte Beispiel. Während der Tabellenführer vorzeitig den Titelgewinn feiern könnte, droht dem Gegner im Falle einer Niederlage der Abstieg in die Kreisliga B. FuPa Niederrhein ist vor Ort und berichtet von der Partie im Liveticker.

Dabei verliefen die vergangenen Wochen keineswegs souverän. Seit dem richtungsweisenden 3:2-Erfolg im Topspiel gegen AL-ARZ Ende März war es für Türkiyemspor alles andere als ein Spaziergang durch die A-Liga, musste mehrfach Rückstände aufholen und sich die Punkte hart erkämpfen. Dennoch behauptete der Spitzenreiter bislang seine Position an der Tabellenspitze.

Die Ausgangslage für Türkiyemspor ist klar: Verliert Verfolger AL-ARZ Libanon bereits zwei Stunden zuvor gegen den Tabellendritten SV Borbeck, kann die Mannschaft von Hasan Fidan mit einem Auswärtssieg die Meisterschaft vorzeitig unter Dach und Fach bringen. Doch auch unabhängig vom Ergebnis des Konkurrenten zählt für den Spitzenreiter jeder Punkt. Im engen Kopf-an-Kopf-Rennen mit AL-ARZ könnten bereits kleine Ausrutscher auf den letzten Metern entscheidend werden.

Altenessen braucht fast schon ein Wunder

Für die Sportfreunde Altenessen geht es dagegen ums nackte Überleben. Für den ehemaligen Landesligisten ist das Aufeinandertreffen mit dem Tabellenführer zugleich das letzte Saisonspiel. Derzeit fehlt lediglich ein Punkt auf Rang 13, der nach aktuellem Stand zum Klassenerhalt reichen würde. Allerdings bedeutet das auch: Eine Nullnummer gegen den klaren Favoriten würden den sofortigen Abstieg besiegeln.

Besonders bitter aus Sicht der Sportfreunde: In der Rückrunde präsentierte sich das Team deutlich stabiler und würde in der zweiten Saisonhälfte im gesicherten Mittelfeld stehen. Die schwache Hinserie wirkt jedoch bis heute nach. Nun bleibt Altenessen nur die Hoffnung auf eine Überraschung, um die minimale Chance auf den Ligaverbleib am Leben zu erhalten.

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