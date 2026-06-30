Live-Talk: Muss Nagelsmann nach dem WM-Debakel gehen?

Die Zukunft von Bundestrainer Julian Nagelsmann beim DFB ist nach dem blamablen Ausscheiden mehr als ungewiss. – Foto: © IMAGO/Nicolo Campo, Bea

Mainz. Das WM-Debakel der deutschen Nationalmannschaft wirft viele Fragen auf: Woran ist die DFB-Elf gescheitert? Welche Verantwortung trägt Bundestrainer Julian Nagelsmann – und was muss sich jetzt ändern? Darüber spricht AZ-Sportchef Eric Hartmann im Live-Talk mit TV-Experte und Ex-Profi Seb Kneißl. Gemeinsam analysieren sie die Ursachen der Niederlage und diskutieren, wie es für den deutschen Fußball weitergeht.