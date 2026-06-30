 2026-06-30T12:00:28.390Z

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Live-Talk: Muss Nagelsmann nach dem WM-Debakel gehen?

Nach dem WM-Fiasko der DFB-Elf: Hat Julian Nagelsmann noch eine Zukunft? +++ TV-Experte Seb Kneißl ordnet die Krise mit AZ-Sportchef Eric Hartmann ein +++ Heute ab 15 Uhr live bei der VRM

von Eric Hartmann · Heute, 14:06 Uhr · 0 Leser
Die Zukunft von Bundestrainer Julian Nagelsmann beim DFB ist nach dem blamablen Ausscheiden mehr als ungewiss.
Die Zukunft von Bundestrainer Julian Nagelsmann beim DFB ist nach dem blamablen Ausscheiden mehr als ungewiss. – Foto: © IMAGO/Nicolo Campo, Bea

Mainz. Das WM-Debakel der deutschen Nationalmannschaft wirft viele Fragen auf: Woran ist die DFB-Elf gescheitert? Welche Verantwortung trägt Bundestrainer Julian Nagelsmann – und was muss sich jetzt ändern? Darüber spricht AZ-Sportchef Eric Hartmann im Live-Talk mit TV-Experte und Ex-Profi Seb Kneißl. Gemeinsam analysieren sie die Ursachen der Niederlage und diskutieren, wie es für den deutschen Fußball weitergeht.

Hier kommt ihr zum Talk.