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Live-Talk: Muss Nagelsmann nach dem WM-Debakel gehen?
Nach dem WM-Fiasko der DFB-Elf: Hat Julian Nagelsmann noch eine Zukunft? +++ TV-Experte Seb Kneißl ordnet die Krise mit AZ-Sportchef Eric Hartmann ein +++ Heute ab 15 Uhr live bei der VRM
Mainz. Das WM-Debakel der deutschen Nationalmannschaft wirft viele Fragen auf: Woran ist die DFB-Elf gescheitert? Welche Verantwortung trägt Bundestrainer Julian Nagelsmann – und was muss sich jetzt ändern? Darüber spricht AZ-Sportchef Eric Hartmann im Live-Talk mit TV-Experte und Ex-Profi Seb Kneißl. Gemeinsam analysieren sie die Ursachen der Niederlage und diskutieren, wie es für den deutschen Fußball weitergeht.