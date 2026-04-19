Live: SV Biemenhorst kämpft im Derby gegen Dingden um Klassenerhalt Im Derby empfängt der SV Biemenhorst Blau-Weiß Dingden. Es geht um viel für die Gastgeber. von Marcel Eichholz · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Der SV Biemenhorst will die Klasse unbedingt halten. – Foto: Imago Images

In Wochen voller Endspiele geht es für den SV Biemenhorst in der Oberliga Niederrhein und den Auftakt macht das Derby gegen Blau-Weiß Dingden. Am Sonntag stehen sich die beiden Mannschaften gegenüber, vor allem die Hausherren sind unter Druck, stehen sie doch als Schlusslicht ganz unten in der Tabelle. Aufgeben will beim SVB aber niemand, wie Trainer Marc Gebler im Vorfeld betont.