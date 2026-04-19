Live: SV Biemenhorst kämpft im Derby gegen Dingden um Klassenerhalt

In Wochen voller Endspiele geht es für den SV Biemenhorst in der Oberliga Niederrhein und den Auftakt macht das Derby gegen Blau-Weiß Dingden. Am Sonntag stehen sich die beiden Mannschaften gegenüber, vor allem die Hausherren sind unter Druck, stehen sie doch als Schlusslicht ganz unten in der Tabelle. Aufgeben will beim SVB aber niemand, wie Trainer Marc Gebler im Vorfeld betont.
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Sportlich gilt für den SVB im Derby: Verlieren verboten. Die Mannschaft aus dem Bocholter Umland ist akut vom Abstieg bedroht. Dass will Gebler noch verhindern und gibt sich vor dem Anpfiff bewusst kämpferisch. "Der Abstiegskampf ist brutal eng. Wir haben jetzt sieben Endspiele und noch einige direkte Konkurrenten, wenn wir es schaffen als Einheit weiter zu wachsen und defensiv stabil sind, dann haben wir noch eine Chance", erklärt er gegenüber dieser Redaktion.
Beim Blick auf das Restprogramm wird klar, besonders die Duelle gegen die direkten Konkurrenten müssen gewonnen werden, um den aktuellen Sechs-Punkte-Rückstand zum rettenden Ufer noch aufzuholen. Mit dem 1. FC Kleve, den Sportfreunden Baumberg und dem SV Sonsbeck geht es noch gegen drei Rivalen. Nicht unbedingt eingeplant werden können Erfolge gegen die SpVg Schonnebeck, den TSV Meerbusch und den VfL Jüchen, was einen Derby-Erfolg gegen Dingen umso wertvoller machen würde. Doch auch die Gäste haben nur ein überschaubares Polster von fünf Zählern und wollen ihrerseits einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt gehen. FuPa Niederrhein berichtet ausführlich live von der Partie.
28. Spieltag: (A) SV Biemenhorst (18.)
29. Spieltag: (H) FC Büderich (11.)
30. Spieltag: (A) KFC Uerdingen (3.)
31. Spieltag: (H) ETB Schwarz-Weiß Essen (7.)
32. Spieltag: (A) VfB Homberg (15.)
33. Spieltag: (H) Holzheimer SG (10.)
34. Spieltag: (A) DJK Adler Union Frintrop (12.)
28. Spieltag: (H) SV Blau-Weiß Dingden (9.)
29. Spieltag: (A) SpVg Schonnebeck (5.)
30. Spieltag: (H) 1. FC Kleve (17.)
31. Spieltag: (A) TSV Meerbusch (6.)
32. Spieltag: (H) VfL Jüchen-Garzweiler (8.)
33. Spieltag: (A) Sportfreunde Baumberg (16.)
34. Spieltag: (H) SV Sonsbeck (14.)
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