LIVE! Stoppelkamp verschießt den Strafstoß: RWO weiter hinten

Besonders im eigenen Ballbesitz war der Auftritt von RW Oberhausen im ersten Saisonspiel gegen den FC Gütersloh (0:2) noch recht mau. Genau eine Woche später muss Trainer Sebastian Gunkel an den richtigen Stellschrauben drehen, um eine ergebnistechnische 180-Grad-Wende einzuleiten. Auch gegen die Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf dürften die Kleeblätter mehr vom Ball halten.

Bis zum ersten Gegentreffer von Luis Frieling nach rund einer halben Stunde – ein platzierter Distanzschuss – musste sich RWO noch nicht allzu viel vorwerfen lassen. Doch mit etwas Pech in der eigenen Chancenverwertung und Schlafmützigkeit vor dem Halbzeitpfiff war die Partie im Grunde genommen schon nach 45 Minuten außer Reichweite.

Es gelangen insgesamt zu wenig gefährliche Vorstöße hinter die letzte Abwehrkette, besonders Strafraumstürmer Christopher Schepp wurde nur selten in Szene gesetzt. Sicherlich auch bedingt durch die kompakt und körperlich verteidigenden Gäste aus Gütersloh, doch mit dem vorhandenen Personal wird es auch der Anspruch von RWO sein, gegen die nominellen Top-Teams Lösungen zu finden.

Aus Sicht von Sebastian Gunkel stellt sich nun die schwierige Frage, ob die Startelf aus dem ersten Spiel mit einigen Veränderungen durchgerüttelt wird, oder ob er den gleichen Akteuren eine Chance von Beginn an gibt.

Düsseldorf mit Remis zum Auftakt

Wie in der Vorsaison zählen die Düsseldorfer nicht unbedingt zu den Kandidaten für die Top-Plätze, doch unter der Regie von Jens Langeneke ist ein erneut giftiger Kontrahent, der über den Spielverlauf nicht sonderlich zulässt, zu erwarten. Anschauungsmaterial dazu könnte schon die Auftaktpartie gegen Borussia Mönchengladbach II (1:1) liefern. Düsseldorf bot den Gladbacher Hausherren nur wenig an und schlug in der Nachspielzeit noch einmal spät zu.

Die direkten Aufeinandertreffen von Oberhausen mit der Fortuna aus der Vorsaison (0:0, 2:1) waren alles bereits alles andere als ein Zuckerschlecken. Um das müde Auftaktspiel vergessen zu lassen, bräuchte es in jedem Fall die ersten drei Punkte.