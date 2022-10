LIVE: SSVg Velbert gewarnt vor Pokalschreck ASV Mettmann Niederrheinpokal: Zwei Oberligisten hat der ASV Mettmann schon aus dem Wettbewerb geworfen - wird die SSVg Velbert Nummer drei?

Am Abend steigt das mit Spannung erwartete Pokalduell zwischen dem ASV Mettmann und der SSVg Velbert. Nur rund 15 Kilometer trennen beide Sportstätten voneinander, sodass durchaus ein Derbycharakter die Partie begleitet. Hinzu kommt der zurecht erworbene Ruf eines Pokalschrecks auf Seiten der Gastgeber.

Mit breiter Brust können jedenfalls sowohl der ASV Mettmann wie auch die SSVg Velbert in das abendliche Duell im Niederrheinpokal-Achtelfinale gehen. Die Velberter führen die Oberliga Niederrhein mit knappem Vorsprung an, holten in der zurückliegenden Englischen Woche sieben von neun möglichen Punkten.

Auch der ASV ist in der Liga oben mit dabei. Bei einem Spiel weniger beträgt der Rückstand zur Tabellenspitze derzeit fünf Punkte. Im Spitzenspiel musste sich die Mannschaft von Daniele Varvieri zuletzt zwar dem SSV Bergisch Born geschlagen geben, das war aber zugleich auch die erste Pleite seit Mitte August. Die Favoritenrolle liegt dennoch beim Oberligisten, doch der ASV hat bereits doppelt unter Beweis gestellt, dass er im Pokal durchaus für eine Überraschung gut ist.

ASV Mettmann: Emrah Cöl, Abdelkarim Ifrassen, Justus Erkens, Mohamed Barkammich, Halil Günes, Makuntima Ntuku, Steven Winterfeld, Alessio Falco, Mustafa Kalkan, Ardian Duraku, Daniel Rehag - Trainer: Daniele Varveri

SSVg Velbert: Marvin Niklas Gomoluch, Tristan Duschke, Joey Justin Gabriel, Ismail Remmo, Yasin-Cemal Kaya, Yannick Geisler, Max Machtemes, Timo Mehlich, Robin Hilger, Cellou Diallo, Jonas Erwig-Drüppel - Trainer: Dimitrios Pappas

Schiedsrichter: Fabian Spitzer (Duisburg)

