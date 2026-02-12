Live: SSVg Velbert geht mit breiter Brust ins Heimspiel gegen RWO

RWO schaut auch aufs Parallelspiel, Velbert mit viel Rückenwind

Zur Wahrheit gehört natürlich, dass es mit Fortuna Köln den aktuellen Spitzenreiter brauchte, um die Erfolgsserie der Oberhausener zu durchbrechen. Damit sich der tabellarische Schaden aber noch weiter in Grenzen hält, braucht es eine sofortige Reaktion des Teams von Sebastian Gunkel. Mit einem halben Auge lohnt sich nämlich auch immer der Blick auf das Ergebnis im Parallelspiel. Dort trifft mit dem FC Gütersloh und Fortuna Köln das derzeitige Spitzenduo direkt aufeinander. Möglich also, dass sich RWO wieder weiter nach oben heranpirscht.