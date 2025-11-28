 2025-11-28T07:03:18.113Z

Die SpVgg Unterhaching um Kapitän Markus Schwabl will nach dem Aus im Pokal einen versöhnlichen Jahresabschluss.
Die SpVgg Unterhaching um Kapitän Markus Schwabl will nach dem Aus im Pokal einen versöhnlichen Jahresabschluss. – Foto: Sven Leifer, mb.presse / Butzh

LIVE: SpVgg Unterhaching will rundes Resümee gegen Kellerkind Augsburg

20. Spieltag der Regionalliga Bayern

Am letzten Spieltag im Kalenderjahr 2025 empfängt die SpVgg Unterhaching die Zweitvertretung des FC Augsburg. Nach dem bitteren Totopokal-Aus gegen Bruder Lars will Sven Bender mit einem Erfolg Platz zwei festigen. Wir berichten im LIVE-Ticker:

