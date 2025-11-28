Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Die SpVgg Unterhaching um Kapitän Markus Schwabl will nach dem Aus im Pokal einen versöhnlichen Jahresabschluss. – Foto: Sven Leifer, mb.presse / Butzh
LIVE: SpVgg Unterhaching will rundes Resümee gegen Kellerkind Augsburg
Am letzten Spieltag im Kalenderjahr 2025 empfängt die SpVgg Unterhaching die Zweitvertretung des FC Augsburg. Nach dem bitteren Totopokal-Aus gegen Bruder Lars will Sven Bender mit einem Erfolg Platz zwei festigen. Wir berichten im LIVE-Ticker: