Live: Springt der FC Remscheid noch auf den Aufstiegsplatz?

Spannender könnte es am letzten Spieltag in der Landesliga, Gruppe 1, kaum sein. Einzig der VfL Jüchen ist bereits sicher aufgestiegen und in der kommenden Saison in der Oberliga Niederrhein im Einsatz. Da wollen auch die Holzheimer SG, der FC Remscheid, FC Kosova und DV Solingen hin. Im Fernduell geht es um das begehrte Ticket. Der FCR hat mit Jüchen die wohl schwierigste Aufgabe vor der Brust. Wir berichten live vor Ort mittels Ticker und den Höhepunkten bei FuPa.tv.