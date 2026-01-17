LIVE Sparkassen Masters: Wer erreicht die Top 16-Endrunde?

Aus über 100 Mannschaften haben 27 das Finalwochenende in Soest erreicht. Am heutigen Samstag kämpfen 20 Mannschaften in vier Fünfer-Gruppen um die Endrunde. Die Gruppenersten und Gruppenzweiten sowie der beste Gruppedritte qualifizieren sich aus der sog. Lucky Loser Runde für die morgige Endrunde.

Am heutigen Teilnehmerfeld gab es noch geringfügige Änderungen. A-Ligist SG Gahmen hatte den Modus nicht verstanden und nimmt aufgrund der vermeintlich zu anstrengenden Vorrunde nicht teil. Das Verletzungsrisiko sowie die erhaltenen Roten Karten seien auch Gründe für den Nichtantritt. Da die nächsten Nachrücker TIU Rünthe und Kamener SC ebenfalls verzichten, nahm der 1. SC Lippetal als besten Fünftplatzierter aller Vorrunden dankend an.

GW Steinhausen hat kurzfristig zurückgezogen. Dafür nimmt BW Büderich III teil, die in der Vorrunde ebenfalls nur knapp die Top 4 verpasst hatten.

Als sicherer Endrundenkandidat gilt heute Westfalenligist SF Ostinghausen, seines Zeichens Titelverteidiger, der sich im Normalfall gegen die Kreisligisten seiner Gruppe durchsetzen sollte.

Bereits in der morgigen Endrunde stehen folgende Mannschaften:

SV Westfalia Soest (WL), SuS Bad Westernkotten (LL), RW Westönnen (BL), TuS SG Oestinghausen (BL), TuS Warstein (KLA), Westfalia Dortmund (KLA) und Hammer SC (KLA).

