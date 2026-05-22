LIVE Socca Euro Cup: Fußball-Klassiker Deutschland vs. Italien

Hischem Metidji am Ball. – Foto: Julian Meusel

Der Socca Euro Cup, die Kleinfeld-Europameisterschaft, wird vom 20. bis 24. Mai in Tirana ausgetragen. 13 Amateurkicker, darunter auch Marco Cirillo, Emincan Tekin, Enes Küc und Pascal El-Nemr mit Regionalliga-Erfahrung, sind nach Albanien gereist, um Deutschland zu vertreten. Coach der offiziellen deutschen Kleinfeld-Fußball-Nationalmannschaft ist weiterhin Malte Fröhlich, der wieder die auffälligsten und vermeintlich besten Akteure aus den Kleinfeld-Ligen nominiert hat. Unterstützt wird er von Co-Trainer Malik Hadziavdic sowie Videoanalyst Justus Lemp, der das Team im Bereich Gegneranalyse und Matchvorbereitung begleitet.

Deutschland hat nach den 4:2-Siegen gegen Kosovo und Belgien das Achtelfinale erreicht. Der heutige Gegner Italien hat ebenfalls zwei Siege auf dem Konto, so dass es um 10 Uhr nur noch um den Gruppensieg und einen vermeintlich leichteren Achtelfinal-Gegner geht.

Aus den sieben 4er-Gruppen kommen die jeweils beiden Gruppenbesten sowie die zwei besten Gruppendritten weiter. Am Samstag wird das Achtel- und Viertelfinale ausgetragen, am Sonntag folgen die abschließenden Finalspiele der Top 4. Titelverteidiger ist Polen!

Das komplette Turnier wird von der International Socca Federation auf Youtube (mit englischem Kommentar) gestreamt. Der DKFV (Deutsche Kleinfeld-Fußball-Verband) streamt auch selbst auf Twitch.