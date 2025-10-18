LIVE! Siegen mit ordentlichem Auftakt in den zweiten Durchgang

Siegen mit Durstrecke in der Liga und in Duellen mit Oberhausen

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Siegen immer noch kein Ligaspiel verloren hat, mit inzwischen sechs Punkteteilungen ist das Team von Thorsten Nehrbauer jedoch wieder von der Tabellenspitze abgerutscht. Sollten die Siegener ihre Durststrecke beenden, könnte gleichzeitig die historisch schwache Bilanz gegen RWO etwas aufpoliert werden.

Heute, 14:00 Uhr Sportfreunde Siegen RW Oberhausen

Die Oberhausener sind demnach seit fünf Partien gegen die Sportfreunde ungeschlagen, letztmalig trafen die beiden Klubs jedoch in der Saison 2016/2017 im Ligabetrieb aufeinander. Die 1:7-Demontage in Oberhausen dürften die älteren Siegen-Fans jedoch noch unfreiwillig in Erinnerung behalten haben. Ohnehin ist es eine Partie, die in der Vergangenheit eher den Kleeblättern gelegen hat. Nach FuPa-Datenbank trafen beide Teams 15 Mal aufeinander, dabei strichen die Oberhausener zehn Siege und zwei Remis ein.

RWO kommt ins Rollen

Für die Neuauflage des Traditionsduells sind das jedoch nur statistische Spielereien. Das aktuelle Geschehen sollte RWO genug Selbstvertrauen für das komplizierte Auswärtsspiel verleihen. Nach zuletzt zwölf Punkten aus den vergangenen fünf Partien und dem phänomenalen Pokalerfolg gegen Rot-Weiss Essen dürften die Oberhausener auf der sprichwörtlichen Wolke sieben schweben. Dabei fällt jedoch auf, dass bislang kein Einzelspieler besonders groß aufspielt, vielmehr greift das Kollektiv immer besser ineinander. Eine klare Favoritenrolle ist jedoch keiner der beiden Seiten zuzuordnen, eher ist ein Duell auf Augenhöhe zu erwarten.