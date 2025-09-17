LIVE: Siegen kann Führung ausbauen - Rödinghausen will ersten Heimsieg

Justin Ospelt, Jubes Ticha, Florian Mayer, David Kammerbauer, Malik Hodroj, Dennis Brock, Hamza Saghiri, Cagatay Kader, Shaibou Oubeyapwa, Arif Güclü, Dustin Willms - Trainer: Thorsten Nehrbauer
Laurenz Beckemeyer, Luca Kerkemeyer, Fabian Rüth, Jonas Kehl, Franko Uzelac, Kamer Krasniqi, Dino Bajric, Moussa Doumbouya, Nazzareno Ciccarelli, Diamant Berisha, Isaak Nwachukwu - Trainer: Fabian Lübbers
FC Schalke 04 II – RW Oberhausen :
FC Schalke 04 II: Johannes Siebeking, Magnus Rösner, Tim-Justin Dietrich, Max Hauswirth, Max Lamby, Yassin Ben Balla, Edion Gashi, Paul Pöpperl, Bojan Potnar, Gerrit Wegkamp, In-gyom Jung - Trainer: Jakob Fimpel
RW Oberhausen: Kevin Kratzsch, Nico Klaß, Michel Niemeyer, Drew Murray, Eric Babacar Gueye, Luca Schlax, Phil Sieben, Ayman Aourir, Lucas Halangk, Burinyuy Nyuydine, Seok-ju Hong - Trainer: Sebastian Gunkel
SV Rödinghausen – Fortuna Düsseldorf II :
SV Rödinghausen: Dennis Gorka, Maximilian Hippe, Viktor Miftaraj, Mattis Rohlfing, Paterson Chato, Allan Firmino Dantas, Marius Bauer, Leonard Köhler, Julian Schwermann, Simon Breuer, Eduard Probst - Trainer: Dennis da Silva Félix
Fortuna Düsseldorf II: Tobias Pawelczyk, Leonard Brodersen, Noah Förster, Leo Mirgartz, Marius Zentler, Maksym Len, Arno Krause, Deniz Bindemann, Mechak Quiala-Tito, Lennart Garlipp, Si-woo Yang - Trainer: Jens Langeneke
SC Paderborn 07 II – Wuppertaler SV :
SC Paderborn 07 II: Florian Pruhs, Luis Flörke, Kerem Yalcin, Kevin Krumme, Niklas Mohr, Medin Kojic, Bennit Bröger, Ruben Müller, Travis de Jong, Georg Ermolaev, Marco Wörner - Trainer: Thomas Bertels
Wuppertaler SV: Ngemba Michael Luyambula, Levin Müller, Lennard Wagemann, Aldin Dervisevic, Salmin Rebronja, Toshiaki Miyamoto, Hans-Juraj Hartmann, Celal Aydogan, Daiki Kamo, Vincent Schaub, Amin Bouzraa - Trainer: Sebastian Tyrała