Allgemeines
LIVE: Siegen kann Führung ausbauen - Rödinghausen will ersten Heimsieg

Englische Woche in der Regionalliga West

Fünf westfälische Mannschaften sind am Mittwochabend im Einsatz, wenn der 8. Spieltag abgeschlossen wird.

Kann Siegen die Tabellenführung ausbauen oder rückt Lotte in die Spitzengruppe vor?

Gelingt Rödinghausen mit dem ersten Heimsieg ein Befreiungsschlag?

Beendet Paderborn II die Serie von vier Sieglos-Spielen gegen den schlechter platzierten WSV?

Kann sich Schalke II oben festsetzen?

Es wird interessant. Auf FuPa Westfalen verpasst ihr in den Livetickern kein Tor!

Zu den Livetickern:

Heute, 19:30 Uhr
Sportfreunde Siegen
Sportfreunde SiegenSF Siegen
Sportfreunde Lotte
Sportfreunde LotteSF Lotte
0
0
Sportfreunde Siegen – Sportfreunde Lotte :
Sportfreunde Siegen: Justin Ospelt, Jubes Ticha, Florian Mayer, David Kammerbauer, Malik Hodroj, Dennis Brock, Hamza Saghiri, Cagatay Kader, Shaibou Oubeyapwa, Arif Güclü, Dustin Willms - Trainer: Thorsten Nehrbauer
Sportfreunde Lotte: Laurenz Beckemeyer, Luca Kerkemeyer, Fabian Rüth, Jonas Kehl, Franko Uzelac, Kamer Krasniqi, Dino Bajric, Moussa Doumbouya, Nazzareno Ciccarelli, Diamant Berisha, Isaak Nwachukwu - Trainer: Fabian Lübbers

Heute, 19:30 Uhr
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04 II
RW Oberhausen
RW OberhausenRW Oberhausen
0
2
FC Schalke 04 II – RW Oberhausen :
FC Schalke 04 II: Johannes Siebeking, Magnus Rösner, Tim-Justin Dietrich, Max Hauswirth, Max Lamby, Yassin Ben Balla, Edion Gashi, Paul Pöpperl, Bojan Potnar, Gerrit Wegkamp, In-gyom Jung - Trainer: Jakob Fimpel
RW Oberhausen: Kevin Kratzsch, Nico Klaß, Michel Niemeyer, Drew Murray, Eric Babacar Gueye, Luca Schlax, Phil Sieben, Ayman Aourir, Lucas Halangk, Burinyuy Nyuydine, Seok-ju Hong - Trainer: Sebastian Gunkel

Heute, 19:30 Uhr
SV Rödinghausen
SV RödinghausenSV Rödinghausen
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld. II
3
0
SV Rödinghausen – Fortuna Düsseldorf II :
SV Rödinghausen: Dennis Gorka, Maximilian Hippe, Viktor Miftaraj, Mattis Rohlfing, Paterson Chato, Allan Firmino Dantas, Marius Bauer, Leonard Köhler, Julian Schwermann, Simon Breuer, Eduard Probst - Trainer: Dennis da Silva Félix
Fortuna Düsseldorf II: Tobias Pawelczyk, Leonard Brodersen, Noah Förster, Leo Mirgartz, Marius Zentler, Maksym Len, Arno Krause, Deniz Bindemann, Mechak Quiala-Tito, Lennart Garlipp, Si-woo Yang - Trainer: Jens Langeneke

Heute, 19:30 Uhr
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07SC Paderborn 07 II
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
5
1
SC Paderborn 07 II – Wuppertaler SV :
SC Paderborn 07 II: Florian Pruhs, Luis Flörke, Kerem Yalcin, Kevin Krumme, Niklas Mohr, Medin Kojic, Bennit Bröger, Ruben Müller, Travis de Jong, Georg Ermolaev, Marco Wörner - Trainer: Thomas Bertels
Wuppertaler SV: Ngemba Michael Luyambula, Levin Müller, Lennard Wagemann, Aldin Dervisevic, Salmin Rebronja, Toshiaki Miyamoto, Hans-Juraj Hartmann, Celal Aydogan, Daiki Kamo, Vincent Schaub, Amin Bouzraa - Trainer: Sebastian Tyrała

