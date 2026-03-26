Live: Setzt der KFC seine Siegesserie auch gegen Holzheim fort?

– Foto: Imago Images

Während sich die Holzheimer SG trotz einer insgesamt ordentlichen Punkteausbeute weiterhin nach unten orientieren muss, darf der KFC Uerdingen vom ganz großen Wurf träumen. FuPa Niederrhein begleitet das Duell in Neuss mit einem ausführlichen Liveticker mit Fotos direkt vom Spielfeldrand.

Dass diese Aufgabe alles andere als einfach wird, zeigt der Blick auf die Gastgeber. Die Holzheimer SG präsentiert sich in ihrer Premierensaison in der Oberliga bemerkenswert stabil. Klare Niederlagen sind die Ausnahme. Einzig beim 1:4 gegen den VfB Homberg musste man sich mit mehr als zwei Toren Unterschied geschlagen geben. Ansonsten bewegt sich das Team von Jesco Neumann fast ausschließlich in engen Spielverläufen. Neun Unentschieden sind auch ligaweit Rekordwert.

Drei Siege in Serie, alle ohne Gegentor, hielten den KFC zuletzt weiter auf Tuchfühlung zum Spitzenduo. Mit Ratingen 04/19 und dem VfB Hilden in Schlagdistanz geht es nun allmählich in die entscheidende Phase der Saison. Jeder Ausrutscher könnte im Aufstiegsrennen schwer wiegen und entsprechend richtungsweisend wird auch der Auftritt in Neuss. Die Frage: Reicht der Atem, um bis ganz zum Schluss oben dran zu bleiben?

Auch das Hinspiel war ein zähes Ringen. Beim 2:1-Erfolg der Uerdinger sorgte Alexander Lipinski erst spät per Strafstoß für die Entscheidung, nachdem Emre-Ilhan Caraj zuvor mit einem sehenswerten Distanzschuss ausgeglichen hatte.

Druck im klassischen Sinne verspürt die HSG dennoch kaum. Zwar beträgt der Vorsprung auf die Abstiegsplätze nur drei Punkte, doch gleich mehrere Teams müssten parallel punkten, um Holzheim unter den Strich zu drücken. Ein Erfolg gegen den Favoriten könnte die Situation frühzeitig weiter entspannen.

Ganz anders die Gemengelage beim KFC: Die Zielsetzung 'Top sechs' scheinen die Krefelder locker zu übertreffen, für den größtmöglichen Erfolg braucht es nun weiter konstant Punkte. Und vor allem in unangenehmen Auswärtsspielen wie diesem die nötige Konsequenz. Genau hier wird sich zeigen, ob die Mannschaft von Julian Stöhr bereit ist für den nächsten Schritt.

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