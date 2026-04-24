Live: Schonnebeck kann Biemenhorst weiter zur Landesliga drücken

Acht Punkte muss der SV Biemenhorst vor Saisonschluss noch aufholen, nur 18 gibt es überhaupt noch zu holen. Mit jedem punktlosen Wochenende schwinden somit die Chancen auf den Oberliga-Verbleib. Schonnebeck bildet dabei nicht unbedingt einen gern gesehenen Kontrahenten ab. In allen drei Pflichtspielduellen gingen die Schwalben - teils deutlich - als Sieger vom Platz. Unvergessen dabei auch die die 0:12-Testspielklatsche in der Sommervorbereitung der der vorausgegangenen Spielzeit. Die Vorzeichen sind also nicht unbedingt auf der Seite der Biemenhorster, zusätzlich muss auch die bittere 2:3-Derbyniederlage aus der Vorwoche gegen den SV Blau-Weiß Dingden schnellstmöglich abgehakt werden.