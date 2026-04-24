Live: Schonnebeck kann Biemenhorst weiter zur Landesliga drücken

Während für die SpVg Schonnebeck im weiteren Saisonverlauf auf die Verteidigung des fünften Tabellenrangs schauen kann, sieht die Lage beim SV Biemenhorst derzeit düster aus.
Acht Punkte muss der SV Biemenhorst vor Saisonschluss noch aufholen, nur 18 gibt es überhaupt noch zu holen. Mit jedem punktlosen Wochenende schwinden somit die Chancen auf den Oberliga-Verbleib. Schonnebeck bildet dabei nicht unbedingt einen gern gesehenen Kontrahenten ab. In allen drei Pflichtspielduellen gingen die Schwalben - teils deutlich - als Sieger vom Platz. Unvergessen dabei auch die die 0:12-Testspielklatsche in der Sommervorbereitung der der vorausgegangenen Spielzeit. Die Vorzeichen sind also nicht unbedingt auf der Seite der Biemenhorster, zusätzlich muss auch die bittere 2:3-Derbyniederlage aus der Vorwoche gegen den SV Blau-Weiß Dingden schnellstmöglich abgehakt werden.
Die Schonnebecker können auf eigenem Rasen ohne externen Druck agieren. Mit Sieben Punkten Rückstand auf den SC St. Tönis auf Platz vier bräuchte es eine hervorragende Restausbeute, um zumindest noch einen Platz gutzumachen. Doch schon jetzt ist klar, dass sich das Team von Dirk Tönnies auch nach dem Wegfall von einigen Hochkarätern im Sommer erneut als Oberliga-Top-Team etablieren konnte. Es dürfte im Sinne des SVB sein, wenn die Schonnebecker das am Freitagabend nicht unter Beweis stellen.
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: