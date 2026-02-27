LIVE! Schonnebeck führt bei Tabellenführer Ratingen

Für Ratingen 04/19 steht das nächste Topspiel an. – Foto: Sascha Köppen

Wenn am Freitagabend in der Oberliga Niederrhein ein absolutes Topspiel auf dem Plan steht, sind wir für Euch live vor Ort. Denn die Partie zwischen dem Spitzenreiter Ratingen 04/19 und der SpVg Schonnebeck könnt ihr ab 19.30 Uhr bei uns im Livestream, bei FuPa.tv und natürlich im Liveticker verfolgen. Gespielt wird am Freitag allerdings nicht im Stadion, sondern am Götschenbeck.

Für die Gäste aus Essen geht es in dieser Partie wohl schon um die letzte Chance, noch im Rennen um den Aufstieg in die Regionalliga zu verbleiben. Denn die Mannschaft von Trainer Dirk Tönnies ist auf den siebten Tabellenplatz abgerutscht, es fehlen aktuell bereits zehn Zähler auf die Ratinger. Denn auf einen Sieg im Jahr 2026 warten die Schonnebecker bislang noch, nach zwei Punkteteilungen gegen Adler Union Frintrop im Derby und beim 1. FC Monheim gab es zuletzt eine 0:1-Heimniederlage gegen den VfB 03 Hilden, der damit nun auch schon vier Zähler vor den Essenern liegt.

Ratingen nach Auftaktniederlage im Jahr 2026 stabil

Auch die Gastgeber aus Ratingen kamen beim 1:2 daheim gegen Hilden zunächst nicht gut ins neue Jahr, doch dann ließ das Team von Trainer Damian Apfeld ein 4:1 im Topspiel beim SC St. Tönis folgen (das könnt ihr hier in voller Länge sehen), worauf es dann nach der Karnevalspause noch ein weiteres 4:1 bei Blau-Weiß Dingden gab. Nun soll es also auch den ersten Sieg des Jahres vor heimischem Publikum geben. Auch im Karnevals-Test gegen den Landesliga-Spitzenreiter Solingen-Wald 03 gelang zwischenzeitlich ein souveräner 3:0-Erfolg.

Macht also nun Ratingen 04/19 den nächsten Schritt in Richtung Aufstieg oder können die Gäste ihre Chance nutzen? Das könnt ihr bei uns am Freitagabend auf allen Kanälen verfolgen. Denn wir zeigen das Spiel im Livestream auf unserem YouTube-Kanal, den ihr gerne auch abonnieren dürft, um solche Events auch in Zukunft nicht zu verpassen. Den Stream könnt ihr auch aus dem Liveticker heraus erreichen, den es natürlich auch gibt und in dem ihr auch die Highlights des Spiels bei FuPa.tv findet. Lasst Euch die Partie am Freitag also nicht entgehen.