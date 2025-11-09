Live: Schonebeck gegen Büderich, Frintrop in St. Tönis und FCM vs HSG

Mit drei spannenden Duellen endet der 13. Spieltag in der Oberliga Niederrhein an diesem Sonntag. Die SpVg Schonnebeck will ihren Status als Verfolger Nummer eins von Liga-Primus Ratingen 04/19 ausbauen. Dafür nötig ist ein Sieg gegen den FC Büderich. In der unteren Tabellenhälfte empfängt der 1. FC Monheim die Holzheimer SG und zum wichtigen Kellerduell kommt es zwischen dem SC St. Tönis und Aufsteiger DJK Adler Union Frintrop. Alle Partien gibt es bei uns live im Ticker. Klickt euch rein!