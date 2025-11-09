Live: Schonebeck gegen Büderich, Frintrop in St. Tönis und FCM vs HSG

Mit drei spannenden Duellen endet der 13. Spieltag in der Oberliga Niederrhein an diesem Sonntag. Die SpVg Schonnebeck will ihren Status als Verfolger Nummer eins von Liga-Primus Ratingen 04/19 ausbauen. Dafür nötig ist ein Sieg gegen den FC Büderich. In der unteren Tabellenhälfte empfängt der 1. FC Monheim die Holzheimer SG und zum wichtigen Kellerduell kommt es zwischen dem SC St. Tönis und Aufsteiger DJK Adler Union Frintrop. Alle Partien gibt es bei uns live im Ticker. Klickt euch rein!
14. Spieltag
Sa., 15.11.25 16:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - 1. FC Monheim
Sa., 15.11.25 16:00 Uhr KFC Uerdingen - SpVg Schonnebeck
Sa., 15.11.25 16:30 Uhr SV Biemenhorst - TSV Meerbusch
So., 16.11.25 14:30 Uhr Sportfreunde Baumberg - SC St. Tönis 1911/20
So., 16.11.25 14:30 Uhr Holzheimer SG - VfB 03 Hilden
So., 16.11.25 14:30 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SV Blau-Weiß Dingden
So., 16.11.25 15:30 Uhr FC Büderich - 1. FC Kleve
Fr., 21.11.25 19:30 Uhr VfB Homberg - Ratingen 04/19
Sa., 22.11.25 13:30 Uhr SV Sonsbeck - VfL Jüchen-Garzweiler
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: