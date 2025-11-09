 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Die SpVg Schonnebeck will Ratingen auf den Fersen bleiben.
Die SpVg Schonnebeck will Ratingen auf den Fersen bleiben. – Foto: Jens Terhardt

Live: Schonebeck gegen Büderich, Frintrop in St. Tönis und FCM vs HSG

Mit drei Partien endet der Spieltag in der Oberliga Niederrhein.

Verlinkte Inhalte

Oberliga Niederrhein
Holzheim
DJK Frintrop
Schonnebeck
FC Büderich

Mit drei spannenden Duellen endet der 13. Spieltag in der Oberliga Niederrhein an diesem Sonntag. Die SpVg Schonnebeck will ihren Status als Verfolger Nummer eins von Liga-Primus Ratingen 04/19 ausbauen. Dafür nötig ist ein Sieg gegen den FC Büderich. In der unteren Tabellenhälfte empfängt der 1. FC Monheim die Holzheimer SG und zum wichtigen Kellerduell kommt es zwischen dem SC St. Tönis und Aufsteiger DJK Adler Union Frintrop. Alle Partien gibt es bei uns live im Ticker. Klickt euch rein!

>>> Hier geht es zur Tabelle der Oberliga Niederrhein

>>> Folgt der Oberliga Niederrhein auf WhatsApp

>>> So liefen die Spiele am Freitag und Samstag

Das sind die Spiele am Sonntag

Live: SpVg Schonnebeck - FC Büderich

Heute, 15:00 Uhr
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
15:00

________________

Live: 1. FC Monheim - Holzheimer SG

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
15:00live

________________

Live: SC St. Tönis - DJK Adler Union Frintrop

Heute, 15:30 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
15:30live

________________

Das ist der nächste Spieltag

14. Spieltag
Sa., 15.11.25 16:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - 1. FC Monheim
Sa., 15.11.25 16:00 Uhr KFC Uerdingen - SpVg Schonnebeck
Sa., 15.11.25 16:30 Uhr SV Biemenhorst - TSV Meerbusch
So., 16.11.25 14:30 Uhr Sportfreunde Baumberg - SC St. Tönis 1911/20
So., 16.11.25 14:30 Uhr Holzheimer SG - VfB 03 Hilden
So., 16.11.25 14:30 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SV Blau-Weiß Dingden
So., 16.11.25 15:30 Uhr FC Büderich - 1. FC Kleve
Fr., 21.11.25 19:30 Uhr VfB Homberg - Ratingen 04/19
Sa., 22.11.25 13:30 Uhr SV Sonsbeck - VfL Jüchen-Garzweiler

________________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein

Aufrufe: 09.11.2025, 13:30 Uhr
Marcel EichholzAutor