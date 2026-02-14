 2026-02-09T08:36:21.830Z

LIVE! Schon 1:6: Duisburg blamiert sich beim SVWW

3. Liga: Sowohl der MSV Duisburg als auch der VfL Osnabrück und SC Verl könnten im besten Fall nach dem Samstag an der Tabellenspitze stehen, haben jedoch hochkomplizierte Aufgaben vor sich. Für den 1. FC Saarbrücken steht erstmals Argirios Giannikis an der Seitenlinie.

von Markus Becker · Heute, 11:52 Uhr · 0 Leser
Fatih Kaya erzielte drei Treffer.
Fatih Kaya erzielte drei Treffer. – Foto: Imago Images

Im Aufstiegskampf ist weiter alles komplett offen. Dem MSV Duisburg winkt nach dem Topspiel-Sieg gegen den SC Verl wieder der Sprung an die Tabellenspitze. Gewinnen die Zebras gegen den SV Wehen Wiesbaden, wäre ihnen der Platz an der Sonne zumindest für einen Tag nicht zu nehmen. Tabellenführer Energie Cottbus ist nämlich erst am Sonntag gegen den SV Waldhof Mannheim im Einsatz, könnte also nachziehen. Zuvor kommt es aber noch zum Verfolgerduell zwischen dem VfL Osnabrück und dem F.C. Hansa Rostock. Besonders die Kogge ist nicht wie gewünscht aus den Startlöchern gekommen.

Mit Blick aufs Tabellenende ist eine baldige Erfolgsserie des 1. FC Schweinfurt alternativlos, um zumindest noch theoretische Chancen auf den Klassenerhalt am Leben zu erhalten. Der stark ins neue Jahr gestartete FC Ingolstadt ist dafür jedoch kein besonders dankbarer Gegner. Viele Augenpaare richten sich auch auf den 1. FC Saarbrücken, der in sein erstes Spiel mit Neu-Coach Agririos Giannikis geht. Gegen den VfB Stuttgart II hoffen die Saarländer auf ein lang ersehntes Erfolgserlebnis.

____

Aue holt nach Zwei-Tore-Rückstand noch einen Zähler

Gestern, 19:00 Uhr
Viktoria Köln
Viktoria KölnViktoria Köln
FC Erzgebirge Aue
FC Erzgebirge AueErzgeb. Aue
2
2
Abpfiff

Die erste große Möglichkeit entfiel auf die Domstädter, doch Benjamin Zank konnte die Hereingabe von Leonhard Münst nicht ausreichend verarbeiten (9.). Zank fand wenig später dann auch noch in Schlussmann Martin Männel seinen Meister (16.), hatte dann aber doch noch Erfolg. Über Simon Handle und David Otto spielten die Hausherren Zank frei, der locker zur Führung abschloss (21.). Die Spielqualität ließ daraufhin merklich nach, wobei Intensität weiter festzustellten war.

Nach dem Seitenwechsel waren die Veilchen besser in der Partie, konnten sich aber nicht in die entscheidenden Räume vorspielen. Stattdessen wieder die Viktoria. Tristan Zobel wollte nach einem langen Ball vor vor Münst klären, beförderte das Leder dabei jedoch höchst unglücklich ins eigene Netz (56.). Aue spielte unbeirrt weiter auf. Jamilu Collins flankte auf den Schädel von Marcel Bär, der zum Anschlusstreffer einnickte (63.).

Die Schlussphase wurde dann noch einmal turbulent. Zunächst forderten die Hausherren nach einem vermeintlichen Foulspiel von Männel an Zank lautstark Elfmeter (79.), der Pfiff blieb jedoch aus. Umso bitterer, da Aue wenig später den Ausgleich erzielte. Julian Guttau setzte einen Freistoß ans Aluminium, den Abpraller brachte Jannic Ehlers zum 2:2 unter (82.). Aue hätte gar das Spiel komplett auf den Kopf stellen können, Ehlers blieb in der Nachspielzeit aber noch an Keeper Arne Schulz hängen (90. +4). So blieb es bei einem Zähler, durch den Aue weiter unter dem Strich bleibt, Köln kommt der magischen 40-Punkte-Grenze immer näher.

Viktoria Köln – FC Erzgebirge Aue 2:2
Viktoria Köln: Arne Schulz, Lars Dietz, Meiko Sponsel, Verthomy Boboy (46. Tobias Eisenhuth), Simon Handle, Florian Engelhardt (71. Frank Ronstadt), Lucas Wolf, Benjamin Zank, Leonhard Münst, Soichiro Kozuki (70. Yannick Tonye), David Otto
FC Erzgebirge Aue: Martin Männel, Anthony Barylla, Pascal Fallmann, Tristan Zobel (85. Moritz Seiffert), Jamilu Collins, Mika Clausen (72. Jannic Ehlers), Jonah Fabisch, Eric Uhlmann (72. Julian Günther-Schmidt), Marvin Stefaniak (92. Erik Weinhauer), Marcel Bär, Vincent Ocansey (46. Julian Guttau)
Schiedsrichter: Martin Wilke
Tore: 1:0 Benjamin Zank (21.), 2:0 Tristan Zobel (56. Eigentor), 2:1 Marcel Bär (63.), 2:2 Jannic Ehlers (82.)

____

Liveticker: 1. FC Saarbrücken - VfB Stuttgart II

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Saarbrücken
1. FC SaarbrückenSaarbrücken
VfB Stuttgart
VfB StuttgartVfB Stuttg. II
2
0

____

Liveticker: F.C. Hansa Rostock - VfL Osnabrück

Heute, 14:00 Uhr
F.C. Hansa Rostock
F.C. Hansa RostockF.C. Hansa
VfL Osnabrück
VfL OsnabrückVfL Osnabrück
2
2
Abpfiff

____

Liveticker: SV Wehen Wiesbaden - MSV Duisburg

Heute, 14:00 Uhr
SV Wehen Wiesbaden
SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wie
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
6
1
Abpfiff

____

Liveticker: TSV Havelse - TSV 1860 München

Heute, 14:00 Uhr
TSV Havelse
TSV HavelseTSV Havelse
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860
0
5
Abpfiff

____

Liveticker: SC Verl - TSG Hoffenheim II

Heute, 14:00 Uhr
SC Verl
SC VerlSC Verl
TSG 1899 Hoffenheim
TSG 1899 HoffenheimHoffenheim II
3
1

____

Liveticker: Rot-Weiss Essen - SSV Jahn Regensburg

Heute, 16:30 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
SSV Jahn Regensburg
SSV Jahn RegensburgSSV Jahn
16:30live

____

Liveticker: FC Energie Cottbus - SV Waldhof Mannheim

Morgen, 13:30 Uhr
FC Energie Cottbus
FC Energie CottbusFC Energie
SV Waldhof Mannheim
SV Waldhof MannheimSV Waldhof
13:30live

____

Liveticker: SSV Ulm - Alemannia Aachen

Morgen, 16:30 Uhr
SSV Ulm 1846 Fußball
SSV Ulm 1846 FußballSSV Ulm
Alemannia Aachen
Alemannia AachenAlemannia Aachen
16:30live

____

Liveticker: 1. FC Schweinfurt- FC Ingolstadt

Morgen, 19:30 Uhr
1. FC Schweinfurt 05
1. FC Schweinfurt 05Schweinfurt
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04Ingolstadt
19:30

____

