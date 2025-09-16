Der SV Scherpenberg will in die nächste Pokalrunde einziehen. – Foto: Roberto Parolari

Live: Scherpenberg und Ratingen kämpfen um Achtelfinal-Ticket In der zweiten Runde des Niederrheinpokals treffen der SV Scherpenberg und Ratingen 04/19 aufeinander.

Zwei Startplätze sind für das Niederrheinpokal-Achtelfinale noch zu vergeben. Am Abend stehen sich der SV Scherpenberg und Ratingen 04/19 gegenüber, um einen der Plätze auszuspielen. Auf den Sieger wartet in der nächsten Runde womöglich das große Los. Drittligist MSV Duisburg hat sich bereits qualifiziert, Rot-Weiss Essen will noch nachziehen, ist aber zunächst gegen Rot-Weiß Oberhausen gefordert.

Ratingen 04/19 geht nicht nur als Favorit in das Duell mit dem klassentieferen SV Scherpenberg, sondern auch mit extrem breiter Brust. Am Wochenende schlug 04/19 den 1. FC Kleve eindrucksvoll mit 5:0 und übernahm damit die Tabellenführung in der Oberliga Niederrhein. Es war gleichzeitig der vierte Erfolg der Ratinger am fünften Spieltag. Einzig bei der SpVg Schonnebeck hatte die Elf von Damian Apfeld mit 3:4 das Nachsehen. In der ersten Runde des Niederrheinpokals gewann 04/19 mit 16:0 beim FC Sterkrade 72.

>>> Hier geht es zum Liveticker Ganz anders sieht es bei den Hausherren aus. Nach der 0:4-Klatsche im Derby gegen den GSV Moers geht Scherpenberg mit viel Wut im Bauch in das Pokalspiel. In der Liga stehen nach fünf Spieltagen zwei Siege, zwei Unentschieden und eben die eine Niederlage im Leistungsnachweis. In der Tabelle bedeutet das Rang neun. Bevor es am Freitag zum Überraschungsteam Viktoria Goch geht, wäre eine Überraschung im Pokal wohl etwas, was der SVS gerne mitnehmen würde. Die erste Pokalrunde bestritt der Moerser Verein beim SC 1920 Oberhausen. Zweimal gerieten sie beim Bezirksligisten in Rückstand, setzten sich letztlich aber standesgemäß mit 5:2 durch.