Live: RWO mit neuem Selbstverständnis gegen Köln?

Nach nunmehr acht absolvierten Spieltagen lässt sich schon die zarte Prognose tätigen, dass kein Team in der Regionalliga West vorneweg davonläuft. Eine kleine Positivserie, wie sie RW Oberhausen aktuell erfährt, resultiert so auch schnell in einem ordentlichen Sprung nach oben. Was sich zwischenzeitlich als Katastrophensaison anbahnte, könnte nun gänzlich gedreht werden. Ein Sieg gegen die aktuell ebenfalls durchstartende U21 des 1. FC Köln könnte die Gemütslage noch weiter verbessern.

Die Reserven der Revierklubs halfen den Oberhausenern dabei besonders auf die Sprünge. Mit Siegen gegen Schalke (2:0) und Dortmund (2:1) ist bereits ein zartes Polster zur roten Zone aufgebaut. Kann der Schwung nun weiter mitgenommen werden, könnte RWO schon in wenige Wochen ganz oben mitmischen. Die qualitativen Voraussetzungen waren dafür durchweg gegeben, weshalb zu Beginn gerade die Enttäuschung unter den Unterstützern der Oberhausener so schwer wog.

Kleines Sorgenkind ist dabei weiterhin die noch nicht vollends vorhandene offensive Durchschlagskraft. Ligaweit fallen in Begegnungen mit RWO-Beteiligung weiterhin die wenigsten Tore. Mit dem derzeitigen Minimalismus lässt sich phasenweise sicher arbeiten, doch für einen Lauf noch vorne, braucht es noch mehr von den Kleeblättern.

Köln tritt ebenfalls mit Siegesserie an

Die Kölner konnten sich unterdessen fast zeitgleich mit Oberhausen wieder fangen, gewannen zuletzt die vergangenen drei Partien und sind damit auch ein Tabellennachbar von RWO. Es ist also auch ein Aufeinandertreffen der Formstarken im Stadion am Niederrhein. Bestenfalls könnte der Sieger der Partie den nächsten großen Satz nach vorne im Tableau machen.

